Minute conso : c’est quoi l’Euro numérique ?

Vous ne pourrez bientôt plus avoir plus de 3000 euros sur votre compte courant ! La rumeur circule depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. On dit même qu’au-delà de ce plafond un impôt s’appliquera. Bien évidemment, c’est faux !

En fait, la Banque centrale européenne planche sur le lancement d’un euro numérique. Une monnaie qui serait stockée sur un portefeuille avec un plafond de dépôt de 3000 euros pour une question de stabilité financière de la zone euro.

L’euro numérique serait un moyen de paiement électronique mis gratuitement à la disposition de tous.

« Comme les espèces aujourd’hui, vous pourriez l’utiliser partout dans la zone euro, et il serait sûr et confidentiel. « L’euro numérique serait un moyen de paiement électronique européen, accessible et accepté dans tous les pays de la zone euro », explique la BCE. Vous pourriez ainsi effectuer tous vos paiements électroniques habituels (dans les magasins, sur Internet ou entre particuliers) avec votre téléphone ou votre carte, en ligne et hors ligne. Un bon moyen pour lutter contre la cybercriminalité.

Ce projet d’euro numérique pourrait voir le jour d’ici le mois d’octobre prochain.