Minute conso : carte prépayée pour aider les étudiants à faire leurs courses, plus que quelques jours pour l'utiliser

Avis aux étaudiants. Il ne vous reste plus que quelques jours pour utiliser la somme présente sur votre carte prépayée qui vous aide à faire vos courses. Si vous ne connaissez pas cette carte, c’est le moment de faire un petit rappel.

Depuis février dernier, les étudiants qui ne disposent pas d’un restaurant Crous, un restaurant universitaire, à proximité, c’est-à-dire à plus de 20 minutes à pied, ont reçu de la part de l’État une carte prépayée, un peu comme une carte Ticket Restaurant, pour les aider à faire leurs courses.

Tous les mois, 40 euros sont versés sur cette carte pour les étudiants boursiers et 20 euros pour les non-boursiers.

La carte ne peut être utilisée que dans les commerces d’alimentation, de la boulangerie à la boucherie, en passant par le primeur, le supermarché et l’épicerie. À noter qu’il n’est pas possible de dépenser plus de 20 euros par jour avec cette carte, les dépenses étant plafonnées.

Un crédit à dépenser avant le 1er juillet

S’il est possible tous les mois de cumuler les sommes reçues, attention, au 1er juillet prochain, c’est-à-dire à la fin de l’année universitaire, les sommes restantes sur la carte ne pourront plus être utilisées par les étudiants et seront restituées au Cnous, l’équivalent du Crous au niveau national.

Les 40 euros ou 20 euros par mois en fonction de la situation des étudiants seront à nouveau versés à partir du 1erseptembre.