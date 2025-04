Minute conso : ce qui change au 1er avril

Parmi les principaux changements, la revalorisation du Revenu de solidarité active (RSA). Son montant augmente au 1er avril de 1,7%, pour atteindre 646 euros pour une personne seule. Pour rappel, depuis le début d’année, les allocataires doivent effectuer 15 heures d’activités pour toucher leur allocation. En cas de non-respect, ils pourraient voir leur versement diminué ou suspendu à compter du 1er juin.

D’autres prestations sont revalorisées au 1er avril : les allocations familiales, la prime d’activité et l’allocation pour les personnes handicapées.

A partir du 1er avril, le plafond des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie baisse. Les salariés seront dédommagés à compter de leur 4e jour d’arrêt à hauteur de 50% de leur salaire, dans la limite de 1,4 Smic, contre 1,8 auparavant.

De nouvelles dispositions concernant l’indemnisation des chômeurs entrent en vigueur en avril. Le paiement de l’allocation chômage sera mensualisé sur une base de 30 jours calendaires, quel que soit le mois. Le montant de l'allocation ne variera donc plus en fonction du nombre de jours dans le mois.

Par ailleurs la durée d’indemnisation change. Pour les chômeurs de 55 et 56 ans pourront être indemnisés pendant 22,5 mois, 27 mois pour les plus de 57 ans. Pour les moins de 55 ans, la durée d’indemnisation ne dépassera plus les 18 mois.

Notez aussi que le chèque énergie ne sera pas versé, comme les années précédentes, ce mois-ci. Il sera envoyé au second semestre. Enfin, si vous voulez vous rendre prochainement au Royaume-Uni, vous devez désormais faire une demande de visa numérique et vous acquitter de la modique somme de 12 euros.

Le gaz toujours plus cher ! En ce mois d’avril, la commission de régulation de l’énergie a décidé d’une nouvelle hausse +2,17%. Dans le détail, pour la cuisson et l’eau chaude, le prix du kWh bondit de 1,76% (0,153 euro). Pour le chauffage, l’augmentation est de 2,22% (0,1241 euro).