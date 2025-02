Minute conso : changer sa chaudière va coûter plus cher !

Pour inciter les particuliers à se tourner vers des solutions de chauffage plus écologiques, le gouvernement s’attaque au porte-monnaie. Dans le budget 2025 tout juste adopté, il a supprimé le taux réduit de TVA pour l'achat et l'installation des chaudières à gaz. La TVA passe donc de 10 à 20%.

Ainsi, à compter du 1er mars prochain, si vous souhaitez remplacer votre vieille chaudière à gaz, et bien ça va vous coûter plus cher ! Donc, ne tardez pas si c’était en projet. Mais si vous décidez de passer, par exemple, sur une pompe à chaleur, là aussi ça va vous coûter plus cher. Comptez entre 10 et 15 000 euros l’achat et l’installation, contre 5000 euros en moyenne pour une chaudière à gaz.

C’est d’ailleurs pour cette raison, et aussi le fait que le prix du gaz est revenu à un prix raisonnable, que le marché des chaudières a repris du poil de la bête l’an dernier. 445.000 chaudières gaz-fioul ont été vendues. Soit 14% de plus qu'en 2023.

Mais attention, depuis 2022, il est interdit d’installer une chaudière à gaz dans un logement individuel neuf, et depuis cette année, dans des logements collectifs neufs.