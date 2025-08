Minute conso : comment rester zen dans les bouchons ?

Près d'un couple sur trois se dispute en voiture et même un couple sur deux lorsque des enfants se trouvent sur la banquette arrière. C’est ce que révèle un sondage Opinion Way pour Direct Assurance publié début juillet. Et si vous partez en vacances en voiture, vous risquez fort de ne pas y échapper, surtout s’il y a des bouchons.

Pour éviter de trop stresser dans les bouchons, il faut se préparer même avant de monter en voiture. Essayez de manger léger avant le départ et essayez de dormir correctement avant de prendre la route. Prévoyez de l’eau pour votre voyage et de quoi occuper les enfants, une boite à histoires, petits jeux ou jouets.

Une fois dans les bouchons, dites-vous que stresser ne changera rien. Pour vous détendre, vous pouvez hurler un bon coup tous ensemble dans la voiture ou bien, moins bruyant, respirer profondément en inspirant par le nez et en expirant par la bouche.

Bouchon est aussi synonyme de consommation de carburant qui peut quasiment doubler.

Alors pour économiser du carburant, pensez à vérifier la pression de vos pneus avant de partir. Vous pouvez également couper votre moteur à l’arrêt, arrêter puis redémarrer un véhicule consomme moins que laisser tourner le moteur au ralenti pendant 20 secondes. Evitez aussi les à-coups. Conduire avec souplesse permettrait d’économiser 40% de carburant selon l’Ademe.