Minute Conso : des produits de l'UE interdits d'entrer au Royaume-Uni

Vous avez prévu de vous rendre au Royaume-Uni pour y passer les vacances. Attention à ce que vous mettez dans vos bagages.

Car depuis le 12 avril dernier, les voyageurs en provenance de l’Union Européenne ont interdiction de transporter dans leurs valises deux denrées spécifiques s’ils veulent entrer sur le sol britannique.

Il s’agit de viande et de produits laitiers. La faute à la propagation de fièvre aphteuse suite à l’augmentation du nombre de cas en Europe et plus particulièrement en Allemagne, Hongrie et Slovaquie. Le pays veut préserver ses exploitations agricoles qui n’ont pas oublié le traumatisme de 2001. Pas moins de 10 millions d’animaux avaient du être abattus en raison d’une épidemeie de fièvre aphteuse. Ce qui avait coûté à l’économie nationale pas loin de 10 milliards d’euros. Si aucun cas n’a été détecté pour le moment, les britanniques prennent les devants.

Dans un communiqué il est indiqué que cette interdiction comprend l’importation de produits tels que des sandwichs du fromage, de la viande crue, de la charcuterie ou encore du lait même s’ils sont conditionnés ou emballés. Une interdiction qui va aussi décevoir les britanniques de passage en vacances en France qui ne pourront pas ramener ces produits dans leur pays.