Minute conso : diffuser de la musique pendant des obsèques va coûter plus cher

Les Fédérations des Pompes Funèbres ont signé un accord avec la Sacem pour mettre en place une redevance sur les morceaux de musique diffusés lors des obsèques. Les entreprises de pompes funèbres pourront alors soit prélever 5 euros aux familles utilisant de la musique lors des funérailles, soit 1 euro à l’ensemble des clients. Cette taxe permettrait alors à la Sacem de récolter entre 700 et 800 000 euros par an.

Il faut savoir qu’une cérémonie sur quatre fait l’objet de musique soumise à redevance de droits. Parmi les plus écoutés, selon un classement réalisé l’an dernier par la coopérative « le choix funéraire » : Jean-Jacques Goldman avec le titre « Puisque tu pars », ou encore « Vole » et « Encore un soir » de Céline Dion. Mais aussi « Le Paradis Blanc » de Michel Berger et « Mon vieux » de Daniel Guichard.