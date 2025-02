Minute conso : la gestion des dépenses vue par les couples français

Et dans 3 cas sur 4, c’est l’homme qui gagne le plus d’argent.

55% des couples interrogés déclare faire 50/50 sur les dépenses, même les revenus sont inégaux. Dans le budget commun, on retrouve alors les dépenses liées à l’alimentation, l’énergie et les vacances.

En revanche, un tiers des couples déclare mettre en place une répartition proportionnelle des dépenses. Et dans ce cas-là, la femme gère le plus souvent les dépenses liées à la vie quotidienne, tandis que l’homme s’occupe des impôts et des placements financiers.

Enfin toujours selon cette étude de Cofidis, deux tiers des couples disent avoir accès aux comptes bancaires personnels de leur conjoint, et 1 Français sur 4 a déjà caché ou tenté de cacher ses dépenses à son partenaire. 70% des couples déclarent par ailleurs que l’argent est une source d’inquiétude dans leur quotidien.