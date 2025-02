Minute conso : les électroménagers les plus vendus en 2024

En effet, si le gros électroménager s’est moins bien vendu, affichant une baisse de 3,9% l’an dernier, le petit électroménager lui, a dépassé les 4 milliards d’euros de vente, soit une hausse de 8% en un an.

Le Groupement des marques d'appareils pour la maison a révélé quels sont les appareils qui ont été le mieux vendus en 2024. Et sans surprise, les chiffres ont été boostés par la vente des airfryers. Les ventes des friteuses sans huile ont doublé en 2024, avec plus de 2,6 millions d’appareils vendus. D'après une étude NielsenIQ-GfK, plus d’un foyer sur quatre en est équipé.

Mais ce n’est pas le seul produit qui s’en est bien sorti l’an dernier. 2024 aura également été une belle année pour les aspirateurs multifonctions, qui font +68%. Boostés par une météo maussade et pluvieuse, les déshumificateurs ont vu leurs ventes en hausse de 63%, selon le Gifam, et les radiateurs mobiles + 13,5%.