Minute conso : les Français réparent de plus en plus leurs appareils

Alors qu’à une époque, on se posait moins de question et on avait tendance à racheter, il semblerait que ce ne soit plus la seule solution privilégiée.

En grande partie grâce au « fonds réparation des équipements électriques et électroniques », lancé dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui visait notamment à imposer aux fabricants de prendre en charge la gestion de la fin de vie de leurs produits. Les consommateurs, eux, bénéficient d’un bonus financier lors de la réparation de leurs produits.

Et donc bilan : le nombre de réparateurs labellisés a augmenté, + 40% entre 2023 et 2024, grâce notamment à une simplification de la démarche de labélisation. Et donc plus de 533 000 réparations supplémentaires ont été réalisées par rapport à 2023, soit une hausse de 294%. Ce sont les téléphones portables qui arrivent en tête des réparations, suivis des lave-linge et des lave-vaisselle. Arrivent ensuite les ordinateurs portables, les fours encastrables, les sèche-linge, ou encore les frigos.