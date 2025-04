Minute conso : les nouveautés de la déclaration de revenus 2025

Ce n’est qu’un mauvais moment à passer. C’est aujourd’hui que s’ouvre la campagne de déclaration de revenus 2025.

Parmi les nouveautés, sachez que le barème d’impôt sur le revenu a été revalorisé. Pour ne pas être imposable, il faut qu’un contribuable voit son revenu net imposable être à inférieur 11 497 euros. Ensuite et jusqu’à 29 315 euros, le taux d’imposition est fixé à 11%.

Il vous est aussi possible d’obtenir des crédits d’impôts avec de nouvelles association éligibles, notamment celles qui viennent en aide aux victimes de violences. Il y a aussi des réductions en lin avec la rénovation énergétique.

Attention aussi à cette nouveauté. Elle concerne les ménages qui vont déclarer des dépenses (7DB) au titre des services à la personne et emploi à domicile : garde d’enfant, jardinage, aide aux personnes âgées… Ces dépenses ouvrent le droit au crédit d'impôt « égal à 50% des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle de 12.000 euros ». Il faut désormais préciser « la nature de l’organisme et la personne morale ou physique dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d'impôt et ainsi indiquer s’il s’agit d’un particulier employeur, d’un organisme de service à la personne ou d’un mandataire », explique les impôts.

Pour ce qui est des délais, notez que si vous remplissez une déclaration papier, la date limite de dépôt est fixée au mardi 20 mai.

Pour les déclarations en ligne, vous avez jusqu’au jeudi 22 mai, si vous habitez les départements 1 à 19. C’est le cas aussi pour les contribuables vivant à l’étranger. Ce sera le jeudi 28 mai pour les départements à 20 à 54, et jusqu’au jeudi 5 juin pour les départements 55 à 976.