Minute conso: les prix à la pompe au plus bas depuis six mois!

Bonne nouvelle pour les automobilistes : les prix à la pompe ont atteint leur plus bas niveau depuis six mois. En moyenne, le litre de gazole s'élève ainsi à 1,63 euro quand celui de sans plomb affiche 1,68 euro.

Il y a plusieurs raisons à cela. Le prix du baril valait le mois dernier 75 dollars, on approche aujourd’hui des 70 avec la volonté des pays producteurs dont la Russie d’augmenter leur production. Il y a aussi la relance de l’extraction de pétrole aux Etats-Unis souhaitée par le nouveau président Donald Trump. En fait, l’offre est repartie à la hausse alors que la demande stagne et mécaniquement les prix baissent. Une baisse qui s’explique aussi par un taux de change favorable de l’euro face au dollar.

Combien de temps va durer cette baisse des prix ? Comme il y a toujours un décalage entre la production et l’arrivée à la pompe, les tarifs devraient continuer de baisser un peu. Pour le long terme difficile à dire, à cause des tensions géopolitiques d’abord. Et puis, si les prix sont trop bas les pays producteurs pourraient fermer les vannes.