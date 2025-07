Minute conso : maillots de foot, attention aux contrefaçons

La plupart des clubs de foot ont dévoilé leurs nouveaux maillots pour la saison prochaine. Vous serez peut-être tentés d’en acheter un mais attention aux contrefaçons.

Certains achètent de la contrefaçon en toute connaissance de cause, mais on le rappelle, non seulement c'est illégal, et ça peut surtout être dangereux pour la santé puisque la contrefaçon ne respecte aucune norme et des produits dangereux, pour la sécurité ou la santé, peuvent être présents dans les produits, sans oublier qu’ils sont aussi de moins bonne qualité.

Selon l’Unifab, l’Union des Fabricants, 34% des consommateurs ont eux déjà acheté du faux sans le savoir.

Comment reconnaître une contrefaçon ?

D’abord acheter le maillot dans une boutique de sport agréée ou sur le site officiel du club vous assure de l’authenticité du produit. Sur les sites non officiels ou sur des plateformes de revente entre particuliers, il y a forcément un risque.

Une fois le maillot en main, vous pouvez vous assurer de son authenticité en regardant bien les détails : qualité du tissu, coutures, logo, les couleurs… Mais parfois les maillots contrefaits sont très bien imités.

Depuis une dizaine d’années des codes de vérification sont présents sur une étiquette à l’intérieur des vrais maillots. Des plateformes de vérification en ligne existent pour s’assurer que ces codes sont corrects. Peuvent être aussi présents, des hologrammes ou des QR Codes.

Le plus sûr est dans tous les cas de se tourner vers la boutique officielle du club ou un magasin de sport agréé.