Minute conso : pas de permis à points pour les trottinettes et les vélos

Non, il ne faudra pas bientôt obtenir un permis à points pour circuler en trottinette ou à vélo en France. Cette information qui circule sur internet est totalement fausse et a été créée de toutes pièces. Aucune mesure de ce genre ne verra le jour prochainement ou n’a même été évoquée par le gouvernement. D’ailleurs, sachez que vous ne risquez pas non plus de vous faire retirer des points sur votre permis auto ou moto si vous commettez une infraction à vélo ou en trottinette. Il s'agit d'une légende urbaine. En revanche vous risquez bien évidemment une amende.

Les infractions à vélo ou en trottinette

Beaucoup l'ignorent, mais à vélo ou en trottinette, il est interdit de rouler à plus de 25 km/h. Lorsque l'engin est électrique, cette vitesse est très facilement atteignable, surtout en fat bike, ces vélos électriques à grosses roues.

Il est aussi interdit de rouler à vélo ou en trottinette électrique sur le trottoir sous peine de recevoir une amende de 135 euros. Même chose si vous grillez un feu rouge, si vous avez votre téléphone à la main ou des écouteurs. Vous risquez, là encore, une amende de 135 euros.

À noter qu’à vélo, le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Quant à la trottinette électrique, il faut être âgé au minimum de 14 ans pour l'utiliser. Autre élément à noter, la trottinette électrique ne peut pas transporter de passagers. Il est donc interdit d'être à deux sur l'engin, même si le passager est un enfant.

Attention, si l’infraction est grave, comme un délit de fuite ou rouler, à vélo ou en trottinette, en état d’ivresse, le permis auto ou moto peut cette fois être retiré, mais uniquement sur décision judiciaire.