Minute conso : pourquoi les prix des billets d'avion devraient encore augmenter

En cause ? Une hausse de la taxe de solidarité, imposée aux compagnies aériennes. Et oui ! C’est la petite surprise inscrite au budget 2025 du gouvernement Bayrou, adopté la semaine dernière par 49 .3.

Cette taxe a été créée en 2006 par Jacques Chirac, et avait pour but de financer l’aide au développement de pays défavorisés. Pour les vols intra-européens, en classe économique, elle s’élève jusqu’ici à 2,63 euros. Au 1er mars, elle passera à 7,40 euros. Pour les vols en dehors de l’Europe, on passe de 7,51 euros à 15, voire 40 euros pour un long courrier !

Alors, cette taxe est aujourd’hui imposée aux compagnies aériennes. Reste à savoir si celles-ci voudront la répercuter sur les prix des billets. Seules les compagnies qui se font beaucoup de marge pourraient décider d’amortir elles-mêmes cette hausse. Mais pour les low cost, c’est moins sûr… D’autant plus que d’autres taxes sont amenées à être augmentées : la taxe d’aviation civile, la redevance sûreté-sécurité et la taxe d’aéroport.