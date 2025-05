Minute Conso : qu'elles sont les destinations tendances de cet été ?

En ce moment, il y a peut être une question que l’on vous pose régulièrement : alors quoi de prevu pour ces vacances d’été ?

Selon un sondage IFOP, un français sur deux a la ferme intention de partir en vacances au moins une semaine cet été. Mais avec un budget en baisse selon un sondage Opinion Way pour le comparateur Liligo. En moyenne 1143 euros par personne, c’est 74 euros de moins par rapport à l’été dernier.

Ce sondage met aussi en avant les destinations les plus plébiscités. La France arrive en tête : un tiers des destinations les plus recherchés se trouve sur le territoire français. Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Ajaccio en Corse, Fort-de-France en Marinique arrivent en 3e, 7e et 10e position du classement. 45% des voyageurs interrogés partiront à l’étranger. Porto arrive en première place des destinations les plus convoitées, juste devant Montréal.