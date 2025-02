Minute conso : quand faut-il prendre ses billets d'avion ?

Un vieil adage dit qu’il faut s’y prendre longtemps à l’avance pour être sûrs d’avoir les meilleurs prix. Mais selon une récente étude menée par l’agence de voyages Expedia, et relayée par nos confrères de Capital, pas forcément.

Pour cette étude, des millions de données relatives aux ventes de billets d’avion ont été analysées, et il en ressort que les prix des vols internationaux seraient au plus haut environ six mois avant le départ. Les meilleurs prix seraient proposés entre 43 et 56 jours avant le départ.

Mais cette étude met aussi à mal quelques idées reçues, qui méritent d’être confirmées… Comme les vols domestiques qui seraient moins chers en août qu’au mois de mai par exemple. Ou encore le fait que réserver ses billets un dimanche coûterait 20 à 24% moins cher. A contrario, réserver un billet le vendredi coûterait le plus cher. Enfin, Expedia recommande de partir un week-end. À tester, sur un malentendu ça peut marcher.