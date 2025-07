Minute conso : quelles aides financières après le bac ?

La moitié des grandes vacances est déjà passée et il faut déjà penser à la rentrée. Notamment pour les lycéens ayant obtenu leur bac cette année et qui se lancent dans des études supérieures. Dans ces moments-là, un coup de pouce financier est toujours le bienvenu. Des aides financières existent et peuvent être plus ou moins importantes en fonction des résultats au bac.

Il y a d'abord les traditionnelles primes proposées par les banques. Elles peuvent atteindre jusqu’à 240 euros dans certaines banques pour ceux qui ont obtenu la mention "très bien", et jusqu’à 80 euros pour ceux qui ont obtenu le bac sans mention. Il est généralement possible de bénéficier de ces primes jusqu’en septembre. Mais l'objectif des banques est évidemment d'amener les bacheliers à devenir clients chez elles.

Il existe également des aides de l’État ou des Régions. Notamment l’aide au mérite versée par l'État. Elle s’adresse aux étudiants boursiers ayant eu la mention "très bien". Elle s’élève à 900 euros par an, versée en 9 mensualités de 100 euros, pendant 9 mois, d’octobre à juin. Elle est automatiquement versée pendant 3 ans.

Il n'y a pas de démarche à faire pour l’obtenir. Le Crous identifie les bacheliers suceptibles d’en bénéficier.

Des aides régionales peuvent aussi venir compléter cette aide au mérite. Leur montant est différent selon la Région. Il peut atteindre 1 000 euros versés en une seule fois.

Toutes les aides régionales sont à retrouver sur le site du gouvernement dédié.