Minute conso : un cahier de vacances pour l'été, une bonne idée ?

Ils arrivent dans les magasins à l'approche des grandes vacances. Cet été encore, vous allez peut-être acheter à votre enfant un cahier de vacances. Ils fêtent d’ailleurs cette année leurs 95 ans. Il s’en vend chaque année 4 millions, difficile donc de passer à côté, mais est-ce vraiment utile ?

Psychologues et enseignants sont unanimes sur une chose, il faut que ce cahier de vacances soit un plaisir pour l’enfant, il ne doit pas devenir une corvée et source de conflits avec les parents. Il faut bien garder en tête que ce cahier de vacances reste un objet marketing et qu’il doit donc permettre aux grands comme aux petits de passer un bon moment.

Pour justement aider les enfants à réviser en s’amusant, il existe des cahiers qui mettent à l’honneur leurs héros préférés, principalement en maternelle, de Pat'Patrouille à La Reine des Neiges, il y a de quoi faire. Vous pouvez donc le laissez choisir son cahier.

Réviser avec lui

Peu importe l’âge de l’enfant, l’idéal est de faire les exercices avec lui. Certains enseignants s’accordent sur le fait que les exercices proposés sont parfois difficiles et peuvent mettre l’enfant en difficulté. Il pourrait alors imaginer qu’il n’est pas capable de le faire et se démotiver.

Faire les exercices ensemble c’est aussi passer des moments avec lui. Il existe également de plus en plus de cahiers de vacances pour les adultes, preuve que nous n’avons pas été tant traumatisés pendant notre enfance. Alors pourquoi ne pas s’en offrir un chacun, histoire que tout le monde s’y mette.

Mais encore une fois, ne pas acheter de cahier de vacances à votre enfant ne fera pas de vous un mauvais parent et de lui un mauvais élève.