Minute Conso : un QR Code pour les professionnels des DPE

Une note de A à G. Vous l’aurez reconnu : il s’agit du DPE, le diagnostic de performance énergétique. Ce document qui permet d’évaluer la consommation d’énergie d’un logement et son impact en termes d’émission de gaz à effet de serre est obligatoire pour vendre ou louer son logement. Et depuis le 1er juillet 2025, il y a quelques changements.

Pour renforcer la confiance dans le diagnostic de performance énergétique, un plan d’action gouvernemental a été mis en place par le Ministère du Logement, il a été observé que sur les 4 millions de DPE rédigés près de 70 000 d’entre eux seraient frauduleux. La note peut être gonflée ce qui peut avoir de nombreuses conséquences sur la valeur immobilière du bien le droit ou non de le louer mais aussi les montants d’aides mobilisables pour le rénover.

L’une des mesures de ce plan est la mise en place d’un QR Code que devra vous présenter un diagnostiqueur. En le scannant vous pourrez vérifier que le professionnel est toujours bien certifié, répertorié sur la base de données de l’Agence de la transition écologique (ADEME) et que le certificat présenté est authentique.

Et ça ne devrait pas s’arrêter là. Au 1er septembre prochain, un second QR CODE sera apposé directement sur le DPE. Comme pour le premier, il renverra également vers le site de l’ADEME et permettra de contrôler que le document remplit bien toutes les conditions de validité. Une dizaine d’autres mesures devraient être mises en place dans les prochains mois, comme un plus grand nombre de contrôles auprès des diagnostiqueurs.