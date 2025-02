Minute conso : une hausse de la "taxe Soda" à prévoir

L’objectif est de lutter contre les problèmes de santé liés à la consommation de sucre. C’est aussi, évidemment, un moyen pour l’État d’engranger un peu plus d’argent.

Cette « taxe soda » s’applique donc sur toutes les boissons sucrées, et va donc entraîner une augmentation des prix en 2025. Actuellement, elle s’élève à 3,5 centimes pour les boissons contenant moins de 10 grammes de sucre par litre. Puis, elle augmente à chaque gramme de sucre supplémentaire.

Le nouveau barème va pour sa part de 4 à 35 centimes par litre… 4 centimes en dessous de 50g de sucre par litre, puis + 21 centimes entre 50 et 80 g, et 35 centimes pour plus de 80g de sucre. C’est le cas de Coca-Cola ou Orangina par exemple, qui affiche 100g de sucre par litre.