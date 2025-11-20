Mobilité verte : comment l'Amérique latine révolutionne ses transports

En seulement quelques années, l’Amérique latine a démontré qu’il est possible de concilier transport urbain et respect de l’environnement. Les villes comme São Paulo, Santiago et Bogotá comptent aujourd’hui plus de 7 000 bus électriques en circulation, grâce à des investissements massifs et une volonté politique forte.

Cette dynamique prouve que la mobilité durable peut être efficace, rentable et bénéfique pour les habitants. Une croissance également portée par la coopération, avec le partenariat ZEBRA (Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator) jouant un rôle central dans cette transformation. Depuis 2019, le nombre de bus électriques a été multiplié par cinq, passant de 1 363 à plus de 7 000 unités. Les gouvernements, institutions financières et entreprises privées se mobilisent ensemble pour lever les obstacles techniques, financiers et politiques. Parmi les principaux soutiens figurent la Banque nationale de développement du Brésil (BNDES), la Banque mondiale, BNP Paribas et la Banque interaméricaine de développement (BID).

Un impact social et environnemental

Près de 75 % des investissements régionaux dans les bus électriques, soit 4,3 milliards de dollars, ont été consacrés à l’achat et au déploiement de ces véhicules. La BNDES, par exemple, a financé 1 700 bus depuis 2023, et plusieurs acteurs privés couvrent la majorité des investissements en actions. Résultat : moins de pollution, des transports plus silencieux et fiables, et un air plus sain pour les habitants.

Au-delà de la réduction des émissions de CO₂, les bus électriques offrent des trajets plus sûrs, accessibles et connectés aux emplois, à l’éducation et aux services essentiels. Le projet ZEBRA collabore désormais avec des villes de taille moyenne et petite, afin que tous les citoyens bénéficient de cette mobilité durable.

L’expérience latino-américaine montre que, avec une stratégie claire, des financements adaptés et un engagement collectif, la transition vers des transports propres est possible. Elle inspire déjà d’autres régions du monde à adopter des solutions similaires pour un futur plus vert.