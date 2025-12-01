Moins de captures de dauphins grâce à la fermeture hivernale de la pêche : le dispositif reconduit !

Vous avez probablement vu ces photos de dauphins échoués sur les plages françaises, principalement sur la côte Atlantique. Un phénomène qui prend de l’ampleur depuis 2016. Les associations de défense animale ont régulièrement dénoncé le lien entre pêche et échouage de cétacés.

Pour enrayer ce phénomène, le Gouvernement a mis en œuvre, en lien étroit avec les professionnels de la pêche, un plan national de réduction des captures accidentelles. Il prévoit l’arrêt de la pêche, pendant un mois en hiver, dans le golfe de Gascogne en 2024, 2025 et 2026.

La précédente fermeture a eu lieu entre le 22 janvier et le 20 février 2025 inclus pour les navires utilisant des engins de pêche à risque.

Mortalité en baisse

L’Observatoire Pelagis a dressé le bilan de la dernière fermeture, et souligne une diminution significative des mortalités par capture accidentelle, avec 60 % de mortalités en moins par rapport à la moyenne des hivers précédents. « Cette diminution permet de ramener le niveau de captures accidentelles aux niveaux observés avant 2016 », précise le ministère de la transition écologique.

L’administration a décidé de renouveler cette fermeture hivernale du 22 janvier au 20 février 2026.

Ces résultats montrent qu’une action concertée entre scientifiques, pêcheurs et pouvoirs publics peut réellement inverser la tendance. La reconduction de la fermeture hivernale en 2026 s’inscrit ainsi comme un signal encourageant : lorsqu’on adapte nos pratiques, la biodiversité répond. Et au large du golfe de Gascogne, les dauphins peuvent enfin retrouver un peu de tranquillité.