Nos idées sorties pour ce week-end du 14 au 16 mars

De nombreux rendez-vous sont organisés ce week-end encore, avec quelques animations pour le Carnaval. Mais pas seulement ! Musique, humour, et spectacles en tous genres sont à découvrir. Voici une liste non exhaustive des évènements programmés près de chez vous.

Essonne

Les plus nostalgiques d’entre vous ont rendez-vous à Sainte-Geneviève-des-Bois ce samedi soir, à la piscine d’en face, pour une soirée « back to the 90’s 2000’s ». Une soirée dansante avec DJ set qui vous fera revivre les morceaux qui ont marqué les années 90-2000. Un showcase de Bernard Minet est également au programme.

L’Usine Marcoussis met à l’honneur les Pink Floyd ce samedi. Le groupe Charade Breeze Bend reprend avec passion les titres phares de ce groupe mythique des années 1970.

Le comité des fêtes de Vauhallan organise son carnaval ce samedi. Le thème retenu cette année est « les héros ». Super-héros, héros de bande dessinées ou de dessins animés… à vous de choisir votre personnage. Le défilé débutera de la salle polyvalente à 14h30.

Loiret

A Saint-Jean-le-Blanc, rendez-vous samedi et dimanche au gymnase rue Creuse, pour l’évènement No Fast Fashion. Une grande vente de vêtements de marques, vintage, à prix de gros vous attend. Cet évènement mode avait déjà été organisé à Rouen, Caen ou Rennes, réunissant 12 à 40 000 visiteurs.

La fête foraine fait son retour à Gien dès ce samedi, et jusqu’au 26 mars. Rendez-vous place de la Victoire pour profiter des nombreux manèges.

Ce week-end à Baule, c’est le Carnaval ! Au programme : bal masqué ce vendredi soir, et concerts, animations, bataille de confettis et brûlage de Mr Carnaval le samedi. Cette année, le thème des mille et une nuit est à l’honneur.

L’Orléans Comedy Club se déplace au Comedy Club du Val de Sully, à Sully-sur-Loire ce vendredi soir. De jeunes humoristes se partagent la scène pour vous faire rire et tester leurs sketchs.

À noter par ailleurs que mercredi prochain, les Harlem Globetrotters seront à CO’Met.

Loir-et-Cher

Le carnaval de Blois se tiendra ce dimanche. Une grande parade populaire est organisée, et vous êtes invités évidemment à venir déguisés ! Le thème de cette 32ème édition est « coquillages et crustacés ».

Un rendez-vous toujours très attendu au château de Cheverny : la 21ème fête des plantes a lieu ce samedi et dimanche. Aux côtés des meilleurs producteurs régionaux, nationaux ou européens, approvisionnez-vous en plantes, fruits et légumes anciens. Plus d’une centaine d’exposants sont attendus.

A la pyramide de Romorantin aura lieu ce samedi et dimanche le festival Envie de Jeux. Rencontre avec des créateurs de jeux. Initiation à différents jeux, et tournois sont au programme.

Indre-et-Loire

Au parc expo de Tours, le spectacle Holiday on Ice « no limits » se tient tout ce weekend, à partir de ce vendredi soir, et jusqu’à dimanche après-midi. L’univers du jeu est mis à l’honneur dans ce nouveau spectacle. Le palais des congrès, quant à lui, accueille ce vendredi soir le Bootleg Beatles. Le plus ancien et le meilleur tribute des Beatles. A noter qu’un autre tribute band aux Beatles sera à l’Espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire ce vendredi soir.

L’humoriste Kévin Levy est à la Comédie de Tours ce vendredi soir, avec son spectacle intitulé « Cocu ». Il raconte son histoire, comment il a été cocu après 9 ans de relation, en mêlant sketch, stand-up, danse, musique et Impro.

Un grand vide-dressing est organisé à Azay-le-rideau, organisé par Génétique Actions au profit des personnes à mobilité réduite d'Indre-et-Loire. Rendez-vous salle Rodin ce dimanche, de 9h à 18h.

Enfin ce dimanche, le tremplin « étoile en fête » a lieu à la Tannerie de Château-Renault de 10h à 18h. Si vous avez un talent, et que vous avez entre 7 et 77 ans, venez le présenter à un jury de professionnels.





Cher et Indre

Soirée DJ Set à la pyramide des métiers d’art de St Amand Montrond. L’équipe de la Pyramide et l’organisateur d’évènement « Just for You », vont vous faire danser le temps d’une nuit, qui débutera par un karaoké. Entrée gratuite, inscription obligatoire.

Le salon du bien-être se tient ce samedi et dimanche à Argenton-sur-Creuse. Plus de 70 stands seront installés. Conférences et ateliers sont organisés. Les minéraux et les arts divinatoires seront mis à l’honneur.

Un vide-dressing est organisé ce dimanche salle Barbillat-Touraine à Châteauroux. Vêtements, accessoires et chaussures seront en vente à petits prix. L’évènement, organisé par le club Agora Châteauroux 82, reversera les bénéfices à l’association Lames de joie.

Enfin toujours à Châteauroux, le semi-marathon a lieu ce dimanche, dès 10h. En parallèle, une course de 5km est également proposée. RDV au stade de la Margotière.

Bourgogne et Allier

Le Blind Test revient au Pot commun de Nevers. Ce samedi, c’est un spécial « années 60 ». Rendez-vous entre 20h et 2h du matin. Autre ambiance, toujours dans la Nièvre, avec une brocante « petite enfance » organisée samedi et dimanche salle du Trikini à Chevenon.

« Very Math Trip », un spectacle à découvrir au marché couvert d’Avallon ce samedi soir. Sous la direction de Thomas le Douarec, metteur en scène du célèbre spectacle « Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus », Manu Houdart offre un one math show, familial drôle, et plein d’anecdotes.

Le cinéma CGR de Moulins organise ce dimanche l’avant-première du film « Les Bodin’s partent en vrille ». Quand Maria Bodin, fermière autoritaire et revêche, et son fils Christian, apprennent qu’une usine de fromage industrielle s’apprête à s’installer dans leur petit village, ils sont prêts à tout pour défendre leur fromagerie artisanale.

Sarthe

L’un des évènements phares du département démarre ce week-end : le Printemps des rillettes se tient jusqu’au 23 mars. Au moins 72 animations sont organisées par les associations, commerçants, entreprises, et particuliers. Toute la programmation est à retrouver sur le site printempsdesrillettes.fr.

Le centre des expositions au Mans accueille tout ce week-end le salon de la maison. Construction immobilier, financement, aménagement intérieur, ameublement déco, ou aménagement d’extérieur, …160 professionnels seront présents. L’entrée est gratuite.

Plusieurs spectacles au programme de ce weekend également au Mans : Nora Hamzawi au Palais des Congrès et le lac des cygnes à Antarès ce vendredi.

Ce samedi, c’est le Japan Day à Saint-mars-la-Brière. Rendez-vous à l’Espace du Narais, pour vous plonger dans la culture nippone. Cosplay, jeux vidéos, cérémonie du thé ou démonstration de danse sont au programme.

Maine-et-Loire

Le parc oriental de Maulévrier rouvre ses portes ce week-end pour l’Hanami, la fête des cerisiers japonais. Le plus grand jardin japonais d’Europe fête chaque année cette tradition nipponne, en proposant notamment de pique-niquer sous les cerisiers du parc. Des concerts de musique japonais sont également programmé tous les week-ends de mars.

Le burlesque est à l’honneur à compter de ce jeudi et jusqu’à dimanche, à travers un festival : le Grand Popine, à Cholet. Découvrez ou redécouvrez cet univers drôle mais aussi artistique. Spectacles et ateliers sont proposés.

Le centre des congrès d’Angers accueille ce samedi Messmer. Dans ce nouveau spectacle, l’illusionniste star vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l'illusion s'efface.

Et puis dimanche après-midi, c’est l’humoriste Olivier de Benoist qui est attendu au centre des congrès. Il présente son dernier one man, « le droit au bonheur ».