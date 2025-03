Nos idées sorties pour ce week-end du 21 au 23 mars

Le carnaval bat encore son plein par endroit ce week-end, mais aussi la Saint-Patrick ! Bref, un week-end festif se profile, avec également de nombreux concerts ou spectacles à ne pas manquer. A noter que c’est aussi le Printemps du cinéma ! Dès dimanche, et jusqu’à mardi, dans tous les cinémas, profitez de places à 5 euros seulement, pour tous les films et toutes les séances. À voir notamment l’adaptation de Blanche Neige et les 7 nains en prises de vue réelles, ou encore Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, avec Leila Bekhti et Jonathan Cohen.

Voici une liste non exhaustive des évènements programmés près de chez vous.

Essonne

Théâtre d’improvisation à l’espace Lino Ventura de Massy… Ce samedi soir, c’est « l’Impro double show », soit 2 spectacles d’impro en une soirée. Entrée gratuite et participation au chapeau.

La Saint Patrick se fête à Épinay ce samedi et dimanche. Rendez-vous salle des fêtes Georges Pompidou, pour un grand concert samedi soir, et d’une après-midi festive dimanche, en présence notamment de brasseurs locaux.

Le festival Week-end en famille se tient dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, à St Michel sur Orge. Théâtre, visites, ateliers, goûter, expositions, danse, cinéma… le programme est riche. Rendez-vous à l’EMC.

Loiret

Coup d’envoi ce vendredi de la Foire d’Orléans. Jusqu’au 30 mars, c’est le Japon qui est l’honneur. Retrouvez de nombreux exposants et animations sur le pays du soleil levant. Et l’entrée est gratuite !

Ce dimanche a lieu la 1.444ème édition foire des cours à Gien. Cette fête ancestrale de la ruralité se déroule Place de la Victoire. Animaux de la ferme, balades en calèche, exposition de matériels agricoles et producteurs locaux sont au programme.

Bonny-sur-Loire fête le Carnaval ce dimanche. Au programme : démonstration de roliball, grand défilé festif au départ de l’école, puis animations au bord de la Cheuille. Les visiteurs sont bien évidemment invités à venir avec leur plus beau déguisement ! Et c’est également le carnaval à Châteauneuf-sur-Loire, avec là aussi un défilé, une bataille de confettis, et l’embrasement du bonhomme Carnaval.

Loir-et-Cher

Salon littéraire à Vendôme… 23 auteurs et 5 auteurs jeunesses sont attendus place du marché. Ça se passe de 10h à 17h30. Même chose samedi et dimanche à Lamotte Beuvron, avec Le Printemps des livres en Sologne. Au programme : Deux jours de rencontres avec les femmes et les hommes qui font la richesse de la littérature de notre région.

C’est le retour des spectacles au ZooParc de Beauval. A compter de ce samedi, découvrez le spectacle « les maitres des airs », Chouettes, grues, pélicans, cigognes et tant d’autres se joignent au ballet aérien des rapaces dans un hémicycle de 3000 places. A voir également le spectacle L’Odyssée des Lions de mer.

Ce samedi soir, c’est la nuit des lumières à Trôo… La ville s’illumine grâce à plus de 4100 bougies installées dans toutes les rues. Des visites commentées nocturnes de cave sont organisées pour l’occasion.

Indre-et-Loire

On fête le printemps ce vendredi soir à la guinguette Le Soleil à Saint-Pierre-des-Corps. Avec au programme, un DJ set ensoleillée de 20h à 22h, avec les grands classiques des années 80, 90 et 2000.

Le parc expo de Tours présente ce weekend le salon du vintage ! Mobilier vintage, objet déco, mode vintage et créateurs, espace rétro-gaming, vinyles, voitures et motos anciennes… voilà le programme ! Plus de 4000 m2 d’exposition sont à découvrir, à travers 150 exposants.

A découvrir également au Palais des congrès : Waly Dia ce vendredi soir, Pierre Thevenoux samedi, et le tribute band Queen Extravaganza, en hommage au célèbre groupe de Freddy Mercury. L’espace Malraux de Joué les Tours, quant à lui, accueille samedi soir le spectacle Comédies musicales.

Amboise fête le carnaval ce samedi, sur le thème cette année des fonds marins. Début du cortège à 10h, place Michel Debré. Le défilé sera animé par diverses compagnies de danseurs.

Cher et Indre

Le Carnaval organisé ce samedi à Saint-Florent-sur-Cher, avec comme thème cette année « prince et princesse ». Stand de maquillage, boum pour enfants et bien sûr parade dans la ville sont organisés. Le départ est donné à 18h au centre culturel, suivi à 19h du feu du roi gras.

Dans l’Indre aussi, au Blanc, on fête le carnaval ce samedi. La déambulation débutera à 10h, avec un embrasement du bonhomme carnaval à 11h30.

Le palais d’Auron à Bourges accueille ce dimanche le spectacle « Stories, la dernière tournée », le spectacle évènement de claquettes, qui modernise le genre. Aux manettes, la troupe de la RB Dance Company, finaliste de la France a un incroyable talent.

Bourgogne et Allier

Le duo Synapson est au Silex d’Auxerre ce samedi soir. Le duo de DJ et producteurs fête des 15 ans de carrière à travers une tournée en France.

Et au Café charbon du Nevers, soirée électro ce samedi « en attendant le Sirk »… une sorte de soirée pour vous mettre en appétit avant le SIRK Festival, programmé au mois d’Avril. Avis donc aux amateurs de musique électro.

Le centre athanor à Montluçon présente ce vendredi soir la pièce « l’arnaqueuse ». Une comédie délirante à la croisée entre Pretty Woman et le Diner de cons. Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu !

Sarthe

La fête foraine est de retour au Panorama ! Jusqu’au 6 avril, de nombreuses attractions vous attendent, ainsi que les meilleurs stands de confiserie.

Le spectacle « Holiday On Ice, No limits » est en tournée dans toute la France, et s’arrête ce samedi et dimanche à Antarès. L’univers du jeu est mis à l’honneur dans ce nouveau spectacle. Messmer, de son côté, sera sur la scène du Palais des congrès ce dimanche. Le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle.

Le printemps des rillettes se poursuit ce week-end. Pour rappel, plus de 70 animations sont programmées. Plus d’infos sur printempsdesrillettes.fr.

Maine-et-Loire

Je vous conseille vivement le spectacle de Diane Segard au Centre des congrès d’Angers ce vendredi soir. Révélée sur les réseaux sociaux, l’humoriste vous présente ses drôles de personnages, hauts en couleurs, qui vous feront mourir de rire, et dans lesquels vous vous reconnaitrez peut-être.

À Doué-la-Fontaine, à découvrir Laura Domenge. L’humoriste utilise ses nombreuses insomnies comme cadre de son nouveau spectacle.

Une murder party à résoudre au Prieuré à Brissac-Loire-Aubance. Pedro, le perroquet emblématique de Mathurin Legay, est mort. A vous de découvrir la cause de cette disparition.