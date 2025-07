Nos idées sorties pour le week-end du 11 au 14 juillet

Et ce week-end sera évidemment marqué par les festivités du 14 juillet. Comme chaque année, les communes célèbrent la Fête nationale, avec des animations et un feu d’artifice.

Et puis de nombreux festivals sont organisés un peu partout. Voici une liste non exhaustive des évènements programmés ce week-end.

Cocorico Electro

Ce week-end marqué également par les festivités de la Fête nationale. De nombreuses communes tireront leur feu d’artifice dimanche, en CVL, PDL, en Bourgogne, et dans les départements de l’Allier et de l’Essonne. Mais des animations sont également programmées lundi 14 juillet, notamment à Orléans, place de Loire.

C’est, comme chaque année, l’évènement du mois de juillet : le Cocorico Electro Festival ! Rendez-vous dès ce vendredi au château de la Ferté-Saint-Aubin pour la plus grande Garden Party du Loiret. Avec une programmation exceptionnelle cette année encore : Kungs, Busy P, Bon Entendeur, ou encore Polo & Pan ! Et petite info pratique, des navettes sont mises en place depuis la gare routière d’Orléans. Toutes les infos sont à retrouver sur cocorico-electro.fr.

De l’électro également au Mans avec le Blue Dog Festival. Ce vendredi et samedi, des DJ set seront proposés au parc Théodore Monod, avec un espace restauration de produits locaux.

À Monts, en Indre-et-Loire, se tient également dès ce vendredi et jusqu’à dimanche le Festival Terres du Son. A l’affiche, notamment, Damso, Clara Luciani, Carbonne ou Aldebert.

Tour de France

Châteauroux accueille dimanche la 9ème étape du Tour de France. Les coureurs relient Chinon à Châteauroux. Et pour l’occasion, les deux villes organisent de nombreuses animations pour les spectateurs… De 9h à 18h pour Chinon, de 12h à 23h pour Châteauroux, qui clôturera la journée par un feu d’artifice.

Idées sorties toujours, avec le bal des pompiers à Bourges ; une soirée « Fluo », avec DJ sets à la Halle au Blé. Ou encore la Fête du parc à Saint-Benin-d’Azy, où brocante, manèges, concert et feu d’artifices sont au programme. Et à Auxerre, c’est la 4ème édition du Sainte Camille Festival : spectacles et animations sont organisés pour fêter les 70 ans du site archéologique.

La nuit de Sully a lieu ce vendredi. Sous un éclairage tamisé, participez à une soirée inédite au château. En présence d’une dizaine de comédiens, déambulez au gré des rencontres dans le château, avec les personnages de Shakespeare comme Hamlet, Roméo et Juliette. Un jeu de piste vous sera proposé par les comédiens sur place pour une soirée inoubliable.

Enfin dès ce vendredi et jusqu’à lundi, 64ème édition des Journées Internationales de la Rose à Doué-la-Fontaine. 4 jours de fête dans les fameuses arènes et leurs caves troglodytiques.