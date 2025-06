Nos idées sorties pour le week-end du 13 au 15 juin

Pas mal de rassemblements à prévoir ce week-end encore près de chez vous. Festivals et salons sont notamment au programme. A noter que ce dimanche, on fête la Fête des pères.

Voici une liste non exhaustive des évènements programmés ce week-end.

Essonne

A compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche a lieu la 76ème édition de la Foire de l’Essonne Verte. Les visiteurs sont invités à parcourir les allées pour y dénicher les bonnes affaires des exposants et de profiter d’activités et d’ateliers. Ferme pédagogique, balade à poney, parade de Disney, initiation au badminton, et grande fête foraine sont au programme. Rendez-vous à l’île de loisirs.

C’est la braderie solidaire du secours populaire de Palaiseau Villebon ce samedi. Dans des locaux rénovés et dans la cour venez faire le plein de livres, jeux, jouets, vêtements, linge de maison, bibelots, ou articles de puériculture.

22e Fête des Mômes à Ste Geneviève des Bois, placée cette année sous le signe de l’infini et au-delà ». Animations et spectacles sont à découvrir ce samedi et dimanche.

Loiret

Suite et fin du Festival de Sully ce week-end, avec Natasha St Pier et Louis Bertignac sur scène ce vendredi soir, et Big Flo et Oli ce samedi.

À Patay, c’est le Belle Moisson Festival ce vendredi. Plusieurs concerts sont programmés, allant de l’électro à la pop en passant par le rock, le rap ou le reggae. Et à ne pas manquer notamment le DJ Set de Yaniss !

A St Jean le Blanc, le festival Grand Unisson se tient ce vendredi et samedi. Plusieurs artistes vont se succéder sur scène, avec un feu d’artifice programmé samedi soir à partir de 23h45.

Et puis à la base de loisirs de Chécy, c’est le paradis des enfants, avec l’évènement « Hey Gamin ». Concerts, animations et ateliers sont proposés aux parents comme enfants. Ça se passe samedi et dimanche.

Enfin on vous rappelle que c’est le dernier week-end pour profiter de la fête foraine d’Orléans. Rendez-vous au Chapit’O.

Loir-et-Cher

Marché de printemps fermier au Parc des Expos de Blois ce week-end. Une large gamme de produits locaux sera proposée aux visiteurs par une quinzaine d’exposants.

Un évènement qui se déroule en parallèle du Comice Agricole. Cette grande fête de l’agriculture se tient également au parc expo. Une ferme pédagogique géante, un poney club éphémère, une foire commerciale ou encore des dégustations de produits locaux sont au programme.

Plusieurs milliers d’amoureux de vélo ont rendez-vous à Vendôme pour l’évènement « Vendôme à vélo ». Ce grand rassemblement réunira grands bi, tricycles, rosalies, vélos fleuris, vélos couchés, monocycles, ou tandem.

Enfin du théâtre à Vallée-de-Ronsard, avec le festival O Fil du Loir. Pour sa 3e édition, les spectateurs ont rendez-vous dans la cour d'honneur de la maison natale de Pierre de Ronsard pour découvrir 5 pièces. Dès ce vendredi et jusqu’à dimanche.

Indre-et-Loire

Le concert évènement de ce samedi c’est bien sûr Pierre Garnier au Parc des expositions de Tours. Le gagnant de la Star Academy poursuit son « Chaque Seconde Tour », qui affiche complet sur de nombreuses dates.

Le Piou Piou Market débarque à Tours. 200 m2 de fripes seront installés rue Franklin Roosevelt. Sélection vintage et seconde main à partir de 2€, marché de créateurs et artisans, et coin beauté vous attendent samedi et dimanche à l’épicure.

Au programme également de ce week-end, un salon des créateurs à Esvres, samedi et dimanche, une fête de village et vide-greniers à Orbigny, ou encore les Nocturnes de Saint Nicolas ce vendredi, durant laquelle vous passerez une soirée sous les étoiles, au cœur du vignoble.

Enfin ce weekend, 4ème édition des Grandes Joutes au château de Bridoré ! Dans un village médiéval reconstitué, les enfants pourront tester le parcours du chevalier, le tir à l'arc, ou tir au canon. Un spectacle nocturne est également programmé.

Cher et Indre

Dès ce jeudi et jusqu’à dimanche a lieu la Foire de Bourges. Cette année, l’univers magique des Celtes, et leurs légendes, est mis à l’honneur. Près de 200 exposants sont attendus aux Rives d’Auron.

Les sportifs ont rendez-vous samedi à la 12ème édition du Trail de Sancerre. 2900 traileurs sont attendus, sur 4 distances. L’occasion de se surpasser tout en découvrant le terroir des vignerons de l’appellation Sancerre.

La toute première compétition régionale de Robots Sumo au cœur du Parc naturel régional de la Brenne est à découvrir à Azay le Ferron. Ici, des robots autonomes, sont conçus et programmés pour pousser l’adversaire hors de l’arène, à la manière des véritables combats de sumo…C’est à découvrir ce samedi à partir de `&’h.

Bourgogne et Allier

Dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, le quai des Mariniers de Nevers est en fête, avec… la Fête de la Loire. Concerts, démonstrations de bateaux, marché de producteurs ou spectacles sont au programme.

À Moux-en-Morvan, un festival solidaire est organisé pour Gabin, un petit garçon atteint d’une maladie rare, la lissencéphalie. Concerts, spectacles, jeux, danse, magie et cirque sont au programme samedi et dimanche.

A Auxerrexpo, une nouvelle « Nuit de folie » vous attend ce samedi. Les lieux se transforme en boite de nuit le temps d’une nuit, avec aux platines, des titres mythiques d’hier et d’aujourd’hui. Près de 3500 personnes sont attendues.

L’escape game géant « Lupin dans la ville » débarque à Montluçon ce dimanche. Un jeu de piste à énigmes est organisé dans la ville. Rendez-vous au jardin Wilson. Inscriptions obligatoires au préalable.

Sarthe

Le week-end marqué évidemment par la 93ème édition des 24 heures du Mans. Une édition rythmée une fois encore par de nombreuses animations pour les visiteurs. La grande parade, notamment, ce vendredi… puis, le départ de la course qui sera donné ce samedi à 16h. Suivi à 20h d’un concert de Kool & The Gang et The Avener.

Un village de créateurs est à découvrir ce samedi place de la République au Mans. Créateurs, artisans et producteurs sarthois sont attendus.

Ce dimanche, on fête la Fête des pères. Et à cette occasion, la salle d’escalade Vertical’Art Le Mans offre l’entrée à tous les papas accompagnés de leur enfant.

Enfin à Ruillé-en-Champagne se tient la 3ème édition du Ruillé Fest. Concerts, ambiance guinguette, et création d'un village en bois sont au programme.

Maine-et-Loire

Au château d’Angers, le Grand Bal des Légendes est organisé ce samedi et dimanche : un évènement qui plongera le visiteur dans le monde des légendes. Bar à tatuages, déambulation de comédiens, échappe fantasy et jeux de rôles. Les visiteurs sont invités à venir déguisés pour participer au concours de cosplay.

À la patinoire d’Angers, un spectacle sur l’univers d’harry Potter est à découvrir ce samedi ce soir. La team « Angers Danse et Sports de glace » propose à l’Icepark « Harry , l’école de danse sur glace ».

L’escape game géant « Lupin dans la ville » débarque à Angers ce samedi. Un jeu de piste à énigmes est organisé dans la ville. Rendez-vous kiosque du mail. Inscriptions obligatoires au préalable.

Enfin tout ce mois de juin, c’est la 75ème édition du festival d’Anjou. Près de 25 000 spectateurs profitent chaque année de pièces de théâtre en plein air, du château du Plessis-Macé au Dôme de Saumur.