Nos idées sorties pour le week-end du 15 au 17 août

Les Médiévales de Loches ont lieu ce samedi et dimanche ! Rendez-vous à la cité royale dès ce vendredi, pour 3 jours d’animations qui invitent le public à redécouvrir le Moyen Âge : campement, déambulations, ateliers, jeux, spectacles vous attendent.

A Gizeux aussi, on remonte le temps ce vendredi pour plonger dans l’histoire du château. Des mousquetaires à Louis XV, des animations historiques sont au programme, avec également des spectacles équestres proposés. 80 producteurs locaux, artistes, et artisans seront également présents. Et pour terminer la journée, vous découvrirez la Scénofolie, une fresque-spectacle retraçant l’histoire du château, avec près d’une centaine de comédiens sur scène.

Dernier week-end pour assister à la Scénoféerie de Semblançay - la Légende de la Source. 450 acteurs, plus de 2000 costumes, chevaux et attelages, combattants et cascadeurs vous font revivre jusqu’à ce samedi l’histoire de la Touraine de la période gallo-romaine jusqu’à la Révolution française. RDV à l’hôtel de Beaune-Semblançay.

Chaque 15 août a lieu la Fête des Vins du Val de Loire à Bourgueil. Comme son nom l’indique, les vignerons des principales AOC du Val de Loire se réunissent dans le centre-ville. Une quarantaine de vignerons sont attendus.

Tout l’été, le château de l’Islette organise des soirées musicales. Ce vendredi, la musique swing est à l’honneur, et demain le groove, la funk et la pop autour d’un pique-nique. L’occasion de faire la fête dans un décor exceptionnel et de découvrir le château à la nuit tombée et à la lueur de centaines de bougies.

À Orléans, la 15ème édition de la Fête des Duits se tient jusqu’à dimanche. Le festival dédié aux créations artistiques pluridisciplinaire revient avec pour thème cette année « La Grâce ». Musique, danse, cinéma… De nombreux rendez-vous sont programmés au beau milieu et autour de la Loire, depuis le Quai de Prague.

Un spectacle équestre est à découvrir à Terra Botanica, en Anjou ! « Les Cavalcades de Terre » c’est de la voltige, du dressage et une ambiance médiévale, le tout réunit dans un spectacle familial, pour petits et grands. Le spectacle est à découvrir dans le parc, à partir de 19h ce samedi.