Nos idées sorties pour le week-end du 18 au 20 juillet

Gastronomie, patrimoine, musique, reconstitutions, ou encore arts de la rue… petit tour d’horizon des rendez-vous à ne pas rater ce weekend. Voici une liste non exhaustive des évènements programmés ce week-end.

Plusieurs évènements loirétains

Pas mal d’idées sorties à ne pas manquer, notamment dans le Loiret. La gastronomie locale est à l’honneur au festival Vins et Festins à Orléans. Samedi et dimanche, le Campo Santo accueille plus de 30 vignerons de la Loire et autres régions, ainsi que des restaurateurs orléanais.

Le spectacle Cléry son et lumières de retour à Dry ce vendredi. Au programme jusqu’au 2 août, 2h de spectacle avec 200 acteurs sur 5000 m2 d’Espace scénique. Le spectacle consacré à la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale est présenté pour la sixième fois. Il laissera place, l’an prochain, à une nouvelle création.

Dans le Loiret, toujours, ne manquez pas le festival Lumières de Loire au Château de Beaugency, avec un mapping dans la cour à la tombée de la nuit. Ou encore le week-end Renaissance au Château de Chamerolles, avec reconstitution historique et spectacles équestres.

Féria inattendue

L’évènement Estival’41 rythme votre été en Loir-et-Cher. De nombreux concerts sont programmés, comme ce jeudi et vendredi soir, le groupe Caesaria, à Theillay ce jeudi et Villiers-sur-Loir ce vendredi.

Depuis mercredi et jusqu’au 23 août, le château d’Azay-le-Rideau propose une expérience immersive et théâtrale, en replongeant en 1619. Vous devrez tenter de déjouer un attentat contre le roi. Pour participer à la « Conjuration d’Azay », il faut réserver votre billet en amont.

Une féria à Châteauroux ce samedi ! L’association des quatre bars de la place Monestier vous transporte le temps d’une soirée dans le sud-ouest. Taureau mécanique, baby-foot géant ou encore tir à la corde font notamment partie des animations.

Dans l’Yonne, depuis mercredi et jusqu’à dimanche, Le Hameau Open Air Festival fait vibrer l’ancienne plage de Saint-Martin-du-Tertre. Les Naïve New Beaters ou encore Lulu Gainsbourg sont à l’affiche.

Dernier week-end pour profiter du Festival de Trélazé. Les visiteurs pourront assister au dernier concert gratuit ce vendredi soir ; celui de Pascal Obispo.

Le Festival itinérant d’arts de la rue « La Belle virée en Val de Sarthe » revient pour une 8ème édition. Rendez-vous ce vendredi à Souligné-Flacé, samedi à Malicorne-sur-Sarthe, et dimanche à Spay. Spectacles, ateliers et exposition sont au menu.