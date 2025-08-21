Nos idées sorties pour le week-end du 22 au 24 août

La traditionnelle soirée blanche du château de Meung sur Loire a lieu ce samedi : pique-nique dans le parc, concert, spectacle pyrotechnique, et DJ set années 80 sont au programme. Et bien sûr, comme son nom l’indique, il y a un dress code. Il faut s’habiller en blanc !

Une soirée Cluedo au Château de la Bussière. Ce vendredi soir, les visiteurs vont devoir résoudre l’enquête sur la mort de l’ingénieur en chef du Pont-Canal de Briare, survenue lors de l’inauguration officielle en 1896. Le tueur se trouverait parmi les invités... Attention, pour participer, il faut réserver !

En Essonne, le labyrinthe Pop Corn de Marcoussis se met à l’heure d’Halloween, avec un peu d’avance, en proposant une soirée « Nuit de l’Horreur » ce samedi. À la nuit tombée, les zombies ont envahi un labyrinthe géant de maïs. Votre mission ? Vous échapper ! L’activité est déconseillée aux moins de 10 ans et il faut réserver en amont.

Un parcours féérique à découvrir depuis le 12 août et jusqu’au 1er novembre à la forteresse de Montrichard. Les Nuits du Donjon vous proposent un mapping vidéos et des jeux de lumières sur l’édifice, pour revivre la légende d’Aliénor et Renaud. Infos et réservations sur nuitsdudonjon.fr.

Et on remonte le temps à Tours samedi et dimanche, à l’occasion de la grande reconstitution historique Caesarodunum. Rendez-vous à l’abbaye de Marmoutier pour découvrir des animations programmées dans les camps romains, gaulois et germains. Et c’est aussi bien pour les grands que pour les petits !

Même ambiance en Maine-et-Loire pour la Fête de la Saint Louis. Tout ce week-end, « Les Vikings débarquent à Gée ». Vide grenier, spectacles, soirée dansante et feu d’artifices sont au programme.

Dans la Nièvre, à Donzy, on fête la ruralité. Samedi et dimanche, de nombreuses animations sont programmées, et notamment un feu d’artifice et un marché de producteurs.

Le Festival « Made by Women » rythme Orléans dès ce jeudi et jusqu’à dimanche : concerts, karaoké, ou encore blindtests sont au programme au Ponton.