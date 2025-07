Nos idées sorties pour le week-end du 4 au 6 juillet

Voici une liste non exhaustive des évènements programmés ce week-end.

Essonne

A Étampes, l’association des commerçants fête l’été ce vendredi. De 17h à 22h30, une grande braderie est organisée. Concert et animations pour les enfants sont également au programme.

La Piscine d’En Face à Sainte-Geneviève-des-Bois organise le Festival Accord Majeur ce samedi. De 14h à minuit, plusieurs groupes vont se succéder sur la scène. Danse, expo et théâtre sont également au programme.

À Plessis-Saint-Benoist a lieu la 7ème édition du Festival des chants de blé. Dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, 3 jours de concerts sont au programme, ainsi qu’une fête foraine et un marché estival. Des concerts pop-rock sont attendus dimanche. 20 artistes et groupes seront sur scène.

Loiret

C’est la bamboche à Olivet, dès ce vendredi et jusqu’au 27 juillet. De nombreux concerts sont programmés pendant près d’un mois en bords de Loiret. A découvrir sur scène, notamment, Christophe Mali, chanteur du célèbre groupe Tryo, ce samedi soir. Du cinéma en plein air est également proposé avec ce vendredi, la diffusion du film d’animation « Un monstre à Paris ».

Coup d’envoi ce samedi de Sully Plage, à Sully-sur-Loire. Pour la 11ème année consécutive, les bords de Loire accueillent des jeux gonflables, une guinguette, des concerts, spectacles, et activités sportives et bien-être. Ça se passe jusqu’au 3 août.

A Gien, le Festival des Arts de la Rue débute ce vendredi. Jusqu’à dimanche, de nombreux spectacles sont à découvrir dans le centre-ville, gratuitement. A Saint-Jean-de-Braye, la 2ème édition de l’Urb’braye, avec concerts et animations sportives et artistiques, se tient ce samedi sur la plaine du Pont Bordeau.

Le 8ème Festival vintage se tient ce vendredi et samedi à Bazoches-sur-le-Betz. Au programme : deux jours de concerts gratuits, avec du rock, de la soul, et même un tribute à Jean-Jacques Goldman. Un feu d’artifices est également prévu.

Loir-et-Cher

Rendez-vous ce samedi à l’Electro Pool Party à l'Agl'eau de Blois. Douze heures de son électro vous attendent, avec Dj's, et animations. Coup d’envoi de l’évènement à 12h.

Depuis lundi et jusqu’à dimanche a lieu la 5ème édition du Festival « En passant par la Loire » à Veuzain-sur-Loire. 5 spectacles sont à découvrir, comprenant des spectacles jeune public, des lectures publiques, des Jardins Poétiques, ainsi qu'un parcours enchanteur festif.

C’est l’été à Blois-Chambord. Jusqu’à fin juillet, tous les jours, des animations sont à prévoir : concerts, théâtre, spectacles de rue et séances de cinéma. Plus de 200 rendez-vous sont programmés.

Une plongée dans le passé à Mennetou-sur-Cher avec les Fêtes médiévales ce samedi et dimanche. Au programme : marché et camp médiéval, jeux, découverte des métiers du moyen-âge, musique et danse. À Montrichard aussi, un marché médiéval est organisé samedi et dimanche.

Indre-et-Loire

Le Festival Avoine Zone Groove se tient à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche. A l’affiche cette année : The Avener, Joseph Kamel, 47Ter, Jérémy Frérot, ou encore Ben Mazué. Près de 20 000 spectateurs sont attendus.

Le labyrinthe magique de Tours revient cet été. A compter de ce samedi et jusqu’au 31 août, un labyrinthe de maïs de 5 hectares sera à découvrir à Azay-sur-Cher, avec des défis, des énigmes, et même une enquête à résoudre pour les 4-6 ans.

Ce week-end a lieu la 2ème édition du Water Cal Fest au Centre Aquatique du Lac de Tours. Structures gonflables géantes, toboggans, parcours d’obstacles flottants ou encore jeux interactifs seront à disposition jusqu’à lundi.

Enfin un spectacle à découvrir à Semblançay dès ce samedi, et jusqu’au 16 août. La Scénoféerie nous fait revivre l’histoire et la Légende de la Source, dans le parc du logis de Jacques de Beaune. Un spectacle vivant à découvrir en famille.

Cher et Indre

Une murder Party à Brion, chez Cassy. Plongez ce vendredi, dans une soirée pleine de mystère et de suspense avec une murder party… Et c’est évidemment à vous de résoudre l’affaire !

A Châteaumeillant aussi, on vous demande de résoudre un crime ce samedi. Le gardien du musée a été grièvement blessé et inconscient. Son agresseur a dérobé un des joyaux du musée : une statue gauloise que le musée venait tout juste d’acquérir. Serez-vous capable de retrouver la statue et son voleur ? Réservation obligatoire.

C’est la 5ème édition de « Méry en Fête » ce samedi à Méry Sur Cher. Vous pourrez découvrir l’artisanat local avec le marché de artisans, assister aux jeux inter-villages, et aux concerts ; le tout gratuitement. La soirée se terminera par un DJ set jusqu’à 2h.



L’évènement Le Retour du son à Vatan a lieu ce samedi. Trois groupes sont à découvrir sur scène. Des exposants seront également présents.

Bourgogne et Allier

Decize en Scène ce vendredi, au city stade ; La soirée débutera par un spectacle de magie et des jeux en famille. En parallèle, une soirée électro est organisée pointe des Halles à partie de 19h, avec DJ sets. Deux ambiances différentes, pour fêter le début des vacances !

Le festival « Garçon la note ! », est de retour dans l’Yonne. Cette année, le rendez-vous fête ses 25 ans. Les bars du Chablisien, du Tonnerois et de l’Auxerrois accueillent des groupes pour vous faire vivre des bels soirées d’été au rythme de la musique.

Ce samedi a lieu l’évènement La Belle Course, au cœur du village de Charroux. Balade gourmade de 6km, course médiévale pour enfants, trail de 20 km ou encore 10km de course ou en relais. Départ place de l’église.

La fête de la marine a lieu ce samedi et dimanche à la Pointe des Halles à Decize. Brocante, promenade en bateau, et chants de mariniers sont au programme.

Sarthe

Le Mans Classic de retour ce week-end sur le circuit des 24 heures du Mans. Le plus grand rassemblement de voitures anciennes réunit près de 700 voitures de course en piste et plus de 8 500 voitures de collection.

Coup d’envoi ce jeudi de La Nuit des Chimères. Jusqu’au 21 septembre, un parcours de projections et d’illuminations est à découvrir à la nuit tombée. Des portraits, des inspirations autour des fables de la fontaine… rendez-vous à la cité Plantagenêt ou à la cathédrale du Mans.

Le Festival d’arts urbains, le festival Plein Champ, débute ce vendredi. Jusqu’à dimanche, le parc du Gué de Maulny accueille des street-artistes, des concerts, et ateliers.

À Saint-Calais, une fête des jeux pour toute la famille est organisée. Des challenges sportifs sont proposés tout au long de la journée, ainsi des quizz, jeux de société, et ateliers créatifs. C’est gratuit et ça se passe ce dimanche de 15h à 18h.

Maine-et-Loire

L’été est là, et les animations estivales avec ! A Durtal, l’évènement « Les Terrasses en fête » revient. Chaque vendredi, un concert est à découvrir. Avec ce vendredi, le groupe Back To Queen, qui reprend les plus grands titres de Queen. Rendez-vous place des Terrasses.

Un campement médiéval prend ses quartiers ce week-end à Doué-en-Anjou. Archers, travail artisanal, forge, et combat à l'épée… C’est la promesse de remonter le temps. C’est la 8ème édition. Rendez-vous à Troglodytes et Sarcophages.

Une grande exposition de LEGO est à découvrir à Saint-Jean-de-Lignières. Ces briques séduisent de génération en génération, et réunissent les passionnés. L’exposition portera sur le thème des trains, et est à découvrir gare de La Roche.