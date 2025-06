Nos idées sorties pour le week-end du 6 au 8 juin

Ce dimanche 8 juin, c’est la Grande journée des enfants dans les cinémas Pathé. A Orléans, Tours, Angers ou au Mans par exemple, deux films sont proposés en avant-première : la comédie avec Maxime Gasteuil et Gérard Jugnot « Y’a pas de réseau », le live action Dragons, et Ernest et Célestine, un classique du cinéma d’animation.

En Essonne, le célèbre meeting aérien Le Temps des hélices a lieu ce samedi et dimanche à la Ferté-Alais. Avions et figures acrobatiques sont au programme.

Rendez-vous place de la République au Mans, pour le pesage des 24 heures du Mans. Ce vendredi et samedi, les 62 voitures engagées passeront entre les mains des commissaires techniques.

À la Halle aux Grains de Blois, c’est la 5ème Hot Road Tattoo Convention samedi et dimanche. Artistes tatoueurs mais aussi barber seront présents. Une exposition de voitures vintages est également programmée.

Soirée électro au Château de Valençay ce samedi avec le Révoluktion-One. Au programme, musiques électroniques et un show lumière exceptionnel dans la cour d'honneur du château, de 17h30 à 2h30.

De l’électro également au Moorea Festival, au Château de Grillemont. Dès ce jeudi et jusqu’à samedi soir, des DJS vont se succéder aux platines, notamment Vladimir Cauchemar, Boris Way ou Henry PFR.

C’est décidément un weekend très éléctro qui nous attends, avec les Nuits électro au Site Cobalt à Nevers, ce vendredi et samedi soir. Et le Festival Electrogreen à Saint Fargeau dès ce vendredi et jusqu’à dimanche !

Le Festival de Sully sur Loire et du Loiret se poursuit ce week-end, avec des concerts programmés notamment à Montargis, Sully et Pithiviers.

Dans le Cher, c’est la Foire Médiévale de la Grand’Cour à Mornay-Berry. Chevaliers en armures, musiciens, artilleur sont attendus, avec un spectacle de feu à découvrir le samedi soir, et des stands d’artisans.

Le Parc des expositions d’Angers accueille ce samedi et dimanche le LudoFest : passionnés de jeux de société et de cartes à collectionner sont attendus nombreux. Initiations, jeu libre, tournois de jeux de société, mais aussi stands d’éditeurs, auteurs, et produits dérivés sont au programme.