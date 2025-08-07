Nos idées sorties pour le week-end du 8 au 10 août

Dans l’Indre tout d'abord, le Festival Darc à Châteauroux va débuter non pas ce week-end mais mardi prochain, en parallèle du stage international de danse qui débute lui dimanche. Jusqu’au 22 août, de nombreux artistes vont se succéder sur scène. Eddy de Pretto, Etienne de Crécy ou encore Vitaa font partie des têtes d’affiches.

Mardi débutera également en Loir-et-Cher le Festival de Montoire, qui met en avant les danses et musiques traditionnelles du monde entier. 2000 personnes font le déplacement pour présenter leur culture. 20 000 spectateurs en moyenne sont attendus jusqu’à dimanche.

Dans le cadre de ses estivales, Beaugency propose ce vendredi soir une soirée tribale intitulée « Fury ». Un spectacle de feu, de lumière et de musique. Inspiré des légendes anciennes, ce théâtre de feu de la compagnie Zoolians explore les mythes autour de la colère des dieux et des éléments naturels. C’est à découvrir quai de Loire à partir de 21h30.

Depuis le 1er août et jusqu’à samedi, le festival d’arts de rue La Transverse sillonne les routes de la Nièvre. Ce week-end, il vous donne rendez-vous à Alligny-en-Morvan et à Lormes. Le programme est disponible sur le 3w.latransverse.com.

La 4e édition du festival Bourdonner en Bourbonnais passe ce weekend par Pierrefitte-sur-Loire dans l’Allier. Un ballet de 500 drones lumineux va être présenté dans le ciel ce samedi. C’est gratuit et accessible à tous.

Et puis dans l’Yonne, le festival « Garçon, la note » se poursuit. Des concerts gratuits sont organisés dans les bars et restaurants du département. Ce vendredi soir, rendez-vous au bistrot de la Place à Champs-sur-Yonne, et ce samedi au stade l’Abbé Deschamps.

Enfin à Baugé en Anjou, à compter de ce jeudi et jusqu’à dimanche a lieu le Festival l’Herbe Bleue ; un festival de musiques et de danses américaines. Au programme : deux scènes qui accueillent des concerts de groupes américains, européens, et français, mais également des scènes ouvertes.