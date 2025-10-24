Octobre rose : un nouveau traitement pourrait doubler les chances de guérison du cancer du sein

Depuis des années, le cancer du sein dit HER2 positif fait partie des formes les plus difficiles à traiter. Il a tendance à évoluer rapidement et à revenir, malgré les traitements. Mais lors du dernier congrès européen d'oncologie dans la capitale allemande, un médicament a particulèrement retenu l'attention : Enhertu. Ce traitement, déjà utilisé dans les formes avancées de la maladie, vient de montrer des résultats impressionnants chez des patients à un stade plus précoce. Contrairement aux chimiothérapies classiques, il agit comme un traitement de précision : il cible directement les cellules cancéreuses sans s'attaquer aux cellules encore saines. "On a là une arme redoutable contre le cancer du sein HER2+" résume le Dr Thomas Bachelot, oncologue au Centre Léon Bérard à Lyon.

Moins de récidives, plus de patientes en rémission

Deux grandes études, baptisées DESTINY-Breast05 et DESTINY-Breast11, ont suivi plusieurs milliers de femmes dans le monde et les résultats sont sans appel : Enerthu réduit de moitié le risque de récidive par rapport aux traitements actuels, et augmente significativement le nombre de patientes en rémission complète après la chirurgie.

Autre point positif : ce nouveau traitement semble mieux toléré que certaines chimiothérapies plus anciennes, connues pour leurs effets secondaires lourds, notamment sur le cœur. "On gagne en efficacité tout en allégeant les traitements" , souligne la professeure Nadia Harbeck, qui a dirigé l'une des études. Elle ajoute que c'est "une avancée majeure, et surtout, c'est concret pour les patientes".



Des résultats qui, en somme, marquent un tournant dans la lutte contre le cancer du sein. Enhertu pourrait ainsi devenir un nouveau standard dans les prochaines années, en particulier pour les femmes soumises aux risques de rechute. Mais les chercheurs restent prudents : il faudra encore du temps pour mieux comprendre qui tire le plus de bénéfices du traitement et comment en limiter les effets secondaires.