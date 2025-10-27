Orelsan annonce un nouvel album "La fuite en avant"

Cette fin d'année 2025 sera bien celle d'Orelsan. À deux jours de la sortie de son film Yoroï, le rappeur normand a annoncé ce lundi 27 octobre, en matinée, sur ses réseaux sociaux, la sortie d'un nouvel album pour le 7 novembre 2025 intitulé LA FUITE EN AVANT.

Un album en précommande ce mardi 28 octobre, avec des surprises

"Je suis grave excité". Après avoir annoncé un film, puis une tournée qui passera notamment par Orléans, le 5 mars 2026, pour terminer sur 10 dates à l'Accor Arena à Paris, place maintenant à un nouvel album. "La fuite en avant" sera le 5e album du rappeur normand, disponible le 7 novembre prochain. "Je sors un nouvel album. Beaucoup s'en doutaient et ils avaient raison de s'en douter, parce que c'est vrai", a expliqué Orelsan ce lundi matin.

Le rappeur continue en expliquant qu'il voulait d'abord mettre en avant le film Yoroï, avant de parler de l'album. Un album qui ne sera pas une B.O du film mais un vrai album avec pas moins de 17 morceaux. "Il s'écoute sans avoir vu le film. Mais si vous avez vu le film, c'est cool car il y a un lien avec Yoroï. Les thématiques des morceaux sont liées à l'histoire. Des fois, se sont des prolongements de l'histoire, comme si c'était des scènes. Mais bon, vous comprendrez mieux en l'écoutant".

Orelsan annonce aussi plusieurs feat dans ce nouvel album. Dont un feat de ses rêves avec l'un des ex-Daft Punk, Thomas Bangalter.

L'album sera disponible en précommande ce mardi 28 octobre, à 18h. Orelsan annonce des surprises à cette occasion. Mais on devrait en savoir plus ce mardi.