Un partenariat entre Disney et L’État pour parler de santé mentale grâce à « Vice-Versa » !

C’est un partenariat totalement improbable ! À l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, l’État français s’associe à Disney pour mener des actions de sensibilisation auprès des plus jeunes. Plus précisément, ce sont les personnages du film d’animation Vice-Versa qui représenteront ce partenariat. Une idée cohérente, car ce film de Disney raconte l’enfance et l’adolescence d’une jeune fille à travers ses émotions personnifiées, qui mènent des aventures dans sa tête. Pour lier cette œuvre à la journée de la santé mentale, la Direction générale de l’enseignement scolaire (DEGESCO) propose des livrets pédagogiques illustrés par Disney destiné aux enfants, aux parents et aux professionnels de l’éducation. Le but ? Parler avec pédagogie de santé mentale, un sujet encore tabou en France, mais qui touche pourtant tout le monde.

Au cours des douze derniers mois, 53 % des Français disent avoir été en souffrance psychique, selon l’Ifop. Face à ce constat, l’État a fait de la santé mentale sa grande cause nationale de 2025. À travers le slogan « Parlons santé mentale ! », c’est tout un processus que ces derniers souhaitent lancer. Un processus qui s’exerce à travers la sensibilisation, la facilitation de l’accès aux conseils et aux soins, mais aussi dans l’apprentissage de chacun, à analyser son propre état psychique et accompagner ses proches quand ils en ont besoin. Pour cela, un large réseau d’ateliers, d’animations et d’expositions a été déployé dans toute la France depuis janvier. En Centre-Val-de-Loire par exemple, plus de 30 événements sont organisés d’ici la fin de l’année. Une manière d’apprendre ensemble à comprendre ce qu’il se passe dans nos têtes.