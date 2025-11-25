Pendant 4 ans, cet épicier a payé en secret les courses d'une cliente âgée

Tout a commencé à l’été 2021, lorsque Chen Hui a remarqué cette femme vêtue d’une doudoune en pleine vague de chaleur. Plus tard, il a appris qu’elle souffrait de troubles mentaux depuis un drame familial survenu des années auparavant et qu’elle n’avait aucun soutien. Touché par sa situation, le commerçant a décidé de l’aider, tout en préservant sa dignité. Pour cela, il a mis au point une méthode simple : lors du passage en caisse, il ne scanne qu’une partie des articles et prend en charge le reste. « Je ne veux pas qu’elle se sente prise en pitié ou moquée. Ce dont elle a besoin ne coûte que quelques dizaines de yuans à chaque fois. Je peux me le permettre, et elle a besoin d’aide », explique Chen Hui.

Au fil des années, le geste du trentenaire est resté secret. Même la cliente ignorait qu’une partie de ses courses était payée pour elle. Chen Hui ne cherche ni reconnaissance ni publicité, mais souhaite plutôt inspirer d’autres personnes à tendre la main aux plus vulnérables. « Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d’un coup de pouce. Si chacun contribue selon ses moyens, la société s’en portera mieux », affirme-t-il.

Son histoire est devenue publique récemment, rappelant que des actes de gentillesse silencieuse peuvent transformer la vie de ceux qui traversent des périodes difficiles.