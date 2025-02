PODCAST. Upaya, une école alternative en pleine Sologne !

Comme pour beaucoup, la parentalité a été leur déclic. Anne-Laure et Nicolas, anciennement écologue et pompier, ont décidé de se reconvertir après être devenus parents. Ils se sont associés pour créer un projet d’école qui leur ressemble plus ; une école plus proche de la nature, inspirée des « forest school » du nord de l’Europe, et qui prône une philosophie éducative rythmée par le bien-être de l’enfant.

Upaya accueille depuis 2019 à Dry, 20 à 30 enfants par an, de la maternelle jusqu’au collège, dans deux yourtes contemporaines. « On a deux profils de famille, nous explique Anne-Laure, directrice. Celles qui viennent par conviction, qui veulent quelque chose de différent pour leur enfant (…) et puis on a les familles qui viennent parce que l’enfant présente des difficultés, n’arrive pas à suivre ». « Il y a une vraie demande », ajoute Nicolas, co-fondateur et président.

Bienveillance et responsabilité

L’école se démarque tout d’abord par son environnement, au cœur de la forêt. « Il y a quasiment la moitié de temps scolaire qui se passe à l’extérieur, explique Anne-Laure. On utilise la forêt comme support pédagogique ». En parallèle, la pédagogie est axée autour de la responsabilisation et l’autonomie des enfants. « On a un groupe multi-âges, on n’a pas une classe de chaque âge, donc ça va être des travaux en autonomie (…) on met en avant aussi la responsabilité des enfants. Donc chaque semaine, deux enfants proposent des ateliers pour les autres ».

Upaya met également un point d’honneur à créer un environnement bienveillant pour l’enfant, afin qu’il puisse évoluer et s’épanouir. « On s’est beaucoup formé aux compétences psychosociales, sur comment on va préserver la confiance en soi », précise Nicolas. Et la recette semble fonctionner, aux vues des retours positifs des parents. « On a même une maman qui nous a dit qu’on devrait être remboursés par la sécurité sociale ! », s’amuse Anne-Laure.

Recherche de mécènes

Malgré les à priori qui existent autour de ce genre d’initiatives, Anne-Laure et Nicolas séduisent toujours plus de parents désirant offrir à leur enfant un encadrement différent de l’école traditionnelle. Il faut d’ailleurs préciser que seule la méthode change. Mais la finalité est la même grâce au socle commun de l’éducation nationale. « Les enfants doivent acquérir un certain nombre de compétences, et nous, on a la liberté de les apporter comme bon nous semble, précise Anne-Laure, et on est inspectés ! »

Un nouveau projet de collège est dans les tuyaux, pour la rentrée 2025. Il pourra voir le jour en fonction des demandes d’inscription et des financements mobilisés. Upaya est d’ailleurs à la recherche de mécènes, dans le but de baisser les frais de scolarité, et rendre l’école plus accessible. Les intéressés sont invités à contacter l’école à : contact@ecole-upaya.com.

