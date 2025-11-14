Polio : un recul historique mais une vigilance nécessaire

Un succès qui reste fragile. Depuis la fin des années 1980, les campagnes de vaccination ont réduit les cas de poliovirus sauvage de plus de 99%. Dans de nombreuses régions, la maladie n'existe presque plus, ce qui représente l'une des plus grandes réussites de santé publique au monde. Mais les experts restent prudents : des poches de population non vaccinée persistent dans certains pays, et la vigilance reste essentielle.

D'ailleurs, les autorités sanitaires rappellent que l'éradication complète est possible, mais qu'elle dépend de la vaccination et de la surveillance. Ce bilan positif montre néanmoins que les efforts coordonnés sur le long terme peuvent venir à bout de maladies dont la propagation semblait inarrêtable. Il rappelle aussi l'importance de soutenir les campagnes de santé publique partout dans le monde. En ce sens, chaque vaccin administré est un pas de plus vers un futur où la polio n'existera plus. Cette réussite prouve qu'avec de la coopération, de la persévérance et de l'organisation, même les défis les plus lourds peuvent être relevés.