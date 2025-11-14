Quand l'IA rend lisibles les vitraux des églises

Le Centre international du Vitrail (CIV) de Chartres lance une application innovante : "Lire les vitraux de Chartres". Grâce à l'IA, elle permet de reconnaître un vitrail via la caméra d'un smartphone - même sous un angle non optimal ou quand la lumière est changeante - et d'afficher automatiquement des informations détaillées sur la scène, les personnages, les symboles et leur signification liturgique. Sur l'app, chaque médaillon peut être sélectionné pour accéder à des fiches explicatives sur plus de 1 500 panneaux : gestes, objets, couleurs, hiérarchie des personnages et symbolique héraldiques y sont décodés avec précision.

L'IA, indispensable pour comprendre les vitraux ?

Les vitraux médiévaux sont souvent situés très haut, difficilement visibles, et leur iconographie peut être complexe. L'IA permet de rendre cette richesse accessible. Jean Touchard, chargé de mission au CIV, explique combiné à la base iconographique, l'outil devient un "dialogue" entre le visiteur et la verrière.

De plus, l'outil peut fonctionner hors ligne, ce qui est utile dans une cathédrale où le réseau peut être capricieux.

Enfin, au cœur du projet, le but est surtout de rendre l'art du vitrail accessible à tous. En plus de l'app, le CIV prévoit une encyclopédie numérique des vitraux, un "espace numérique" dans son musée avec des écrans interactifs et des outils pour d'éventuels élèves dans le but de partager la beauté de cet art, mais aussi conserver la mémoire et le sens de ces scènes bibliques.