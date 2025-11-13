Quatre policiers décorés pour avoir révélé l'affaire des viols de Mazan

C'est lors de la cérémonie du 11 Novembre que le préfet du Vaucluse, Thierry Suquet, a remis la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze, à quatre policiers de Carpentras. Ils étaient à l'origine de la découverte des agissements de Dominique Pelicot, condamné depuis à 20 ans de réclusion criminelle.

Tout commence en septembre 2020, par une affaire de voyeurisme dans un supermarché de Carpentras. Un homme, Dominique Pelicot, est interpellé après avoir été surpris en train de filmer sous les jupes de plusieurs clientes. Mais, à ce moment-là, rien ne laissait présager l'ampleur du scandale à venir. C'est seulement ensuite, après la fouille de son matériel informatique par les enquêteurs du commissariat de Carpentras, que l'on découvre des vidéos d'une extrème gravité. Des images accablantes, qui révèlent la violence subie par Gisèle Pelicot, à leur domicile de Mazan. Leur persévérance et la qualité de leur enquête permet alors de mettre fin à de nombreuses années d'abus et de déclencher une instruction judiciaire d'une ampleur exceptionnelle.

Émotion et humilité

Parmi les décorés, Olivier, l'un des enquêteurs, a confié son émotion : "Cette histoire nous est tombée dessus, on ne l'a pas choisie. On a essayé de faire au mieux. [...] C'est un honneur de recevoir une médaille, mais je la rends si cette affaire n'existe pas et si Madame Pelicot peut vivre sa vie normalement, sans être victime". Le policier a aussi tenu à rappeler l'importance de maintenir les effectifs dans les services d'enquête, souvent débordés.

Grâce à leur travail, 51 hommes ont finalement été renvoyés devant la cour criminelle de Vaucluse. Tous ont été reconnus coupables de viols aggravés sur Gisèle Pelicot.