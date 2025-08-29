« Que ce soit clair » : Stromae dévoile un nouveau morceau

Depuis bientôt deux ans et l’annulation de sa tournée pour des raisons personnelles, Stromae reste plutôt éloigné de la scène musicale. Mais l’artiste belge multiplie les collaborations. Après son duo avec Pomme, Ma meilleure ennemie, sorti fin 2024 et qui apparaissait sur la bande originale de la série Arcane, puis sa collaboration sur Pardon avec le Nigérien Burna Boy cet été, le chanteur âgé de 40 ans pourrait bien signer le tube de la rentrée !

Ce vendredi 29 août, il sort Que ce soit clair. Un titre composé par le DJ allemand Paul Kalkbrenner et écrit par Stromae. Les deux hommes se connaissent bien. Il y a quelques années, l’Allemand avait travaillé à un remix de Te Quiero.

Le résultat de leur nouvelle collaboration, c’est un hymne à l’amour, un amour aussi puissant que difficile à réaliser. « Qu’elle soit Belge, Américaine, ou qu’elle soit Roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou j’laime », entonne Stromae sur une musique envoûtante et faite pour faire danser les foules !