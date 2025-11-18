Retour sur l'exploit de Timothy Loubineaud, à trois mois des JO d'hiver

Une entrée de saison que personne n’avait anticipée ! Vendredi, sur l’anneau de Salt Lake City, Timothy Loubineaud n’avait pas pour projet de faire tomber un record mondial. Le Français visait avant tout un temps solide pour lancer la campagne de qualification olympique. Mais au fil des tours, sa course prend une tout autre tournure : passages réguliers, vitesse stable, sensations excellentes. À l’arrivée, le chronomètre affiche 6’00’’23, plus d’une seconde de mieux que l’ancienne référence de Nils van der Poel (6’01’’56).

La surprise est générale, jusque dans le clan français. « J’avais prévu de courir en 6’10 » », confiera-t-il ensuite, encore étonné des sensations ressenties durant la course. Ce record change instantanément son statut : de candidat sérieux au top 10 mondial, il bascule dans la liste des prétendants aux podiums cet hiver.

« Je me suis senti de mieux en mieux à chaque tour »

Loubineaud raconte avoir vécu une course presque irréelle : pas d’objectif de chrono au départ, mais une impression de facilité qui s’est renforcée tour après tour. La réaction du public l’alerte avant même de comprendre ce qu’il est en train de réaliser. Quant à Nils van der Poel, recordman déchu mais double champion olympique, il est le premier à lui envoyer un message de félicitations : « Now you’re the GOAT ».

Pour le Français, passé du roller à la glace en 2017, cette performance marque un tournant. Cela fait deux saisons qu’il progresse régulièrement, mais jamais il n’avait approché un tel niveau sur une distance aussi exigeante. L’exploit de Loubineaud intervient également dans un contexte où l’équipe de France commence enfin à se structurer malgré l’absence d’anneau longue piste dans l’Hexagone. Depuis deux ans, la discipline est rattachée à la Fédération française de roller et skateboard, et la préparation passe par Inzell, en Allemagne.

Cette dynamique porte ses fruits : plusieurs Tricolores ont battu des records de France le même week-end, et la poursuite masculine vise désormais une qualification olympique — un objectif encore impensable il y a quelques années. Loubineaud, locomotive du groupe, emmènera ses coéquipiers Valentin Thiebault et Germain Deschamps sur les prochaines manches de Coupe du monde.

Trois mois pour confirmer avant Milan-Cortina

Salt Lake City n’était que la première étape d’un calendrier court mais décisif. Les Bleus enchaîneront Calgary (21–23 novembre) puis Hamar (12–14 décembre), avant la clôture du classement qualificatif pour les JO. Loubineaud le sait : battre un record du monde ne garantit rien pour février. Mais cela change tout pour la confiance.

Il n’est plus celui qui « espère se qualifier ». Il est désormais l’homme que tout le monde surveille.