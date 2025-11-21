Santa : son album "Recommence-moi" se pare d'Or pour sa réédition

Si 2024 a été l’année de Santa, 2025 a confirmé sa place sur la scène française. La chanteuse a de nouveau vécu des moments exceptionnels : une tournée de plus de 50 Zéniths ayant rassemblé plus de 380 000 spectateurs, des singles certifiés diamant comme Popcorn Salé et Recommence-moi, ou encore un single d’or avec La Différence. Son album Recommence-moi, certifié double platine, a également remporté une Victoire de la Musique 2025 dans la catégorie Album de l’année. De quoi offrir un joli cadeau aux fans pour les fêtes de fin d’année.

Recommence-moi – Édition Or

Place à la réédition de l’album Recommence-moi en édition Or, disponible ce vendredi 21 novembre. Cette version proposera trois nouveaux titres : le single inédit Dis-moi oui, pour vivre un peu plus fort, la chanson exclusive Je brûle, ainsi que l’incontournable Vivre pour le meilleur, reprise du tube de Johnny Hallyday, interprétée par Santa lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024 et qu’elle chante désormais chaque soir sur scène. Pour l’occasion, la pochette de l’album s’habille elle aussi d’une parure dorée.

La tournée continue à travers toute la France

Santa terminera 2025 et débutera 2026 sur scène. Elle se produira le 25 février 2026 à l’Arena d’Orléans, puis le 26 février à l’Arkéa Arena de Floirac, dans la métropole bordelaise, pour la deuxième fois. Elle conclura cette série de dates à l’Accor Arena de Paris, le 2 avril 2026.