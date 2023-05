Santé auditive : un remède pour guérir la surdité vient-il d'être trouvé ?

466 millions. C'est le nombre de personnes dans le monde - dont 34 millions d'enfants - qui sont atteintes de surdité ou de déficience auditive. D'après les informations de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale, ndlr), 6% des 15-24 ans et plus de 65% des 65 ans sont concernés par des problèmes de santé auditive en France. Et si un remède venait enfin d'être trouvé ?

Un traitement pour retrouver l'audition

Comme le révèle un article publié le 17 avril dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences des chercheurs de l'école de médecine de Harvard (États-Unis) pourraient avoir créé un traitement contre les formes les plus courantes de surdité. Ils seraient en effet parvenu à restaurer l’ouïe chez des souris grâce à une reprogrammation des cellules ciliées de leurs oreilles. Ces cellules munies de cils sont situées dans la cochlée, un organe derrière le tympan, ce sont grâce à elles que nous pouvons entendre. Malheureusement, lorsque ces cellules meurent (avec la vieillesse, la maladie ou en raison d'une exposition à des sons trop forts), elles ne se regénèrent pas naturellement.

Le chercheur Zheng-Yi Chen et son équipe se sont alors inspirés du fonctionnement des poissons et des volailles, dont les cellules de l'audition peuvent se régénérer en toute autonomie. Ils ont donc mis au point "un cocktail ressemblant à un médicament combiné à un adénovirus inoffensif " qui a permis à entraîner chez les rongeurs "la régénération de nouvelles cellules ciliées".

Pour l'heure, ces résultats prometteurs sur les souris ne sont pas encore adaptables à l’être humain. Il va donc falloir encore plusieurs années avant qu’un traitement du même type puisse être proposé. Malgré tout, "ces résultats sont extrêmement intéressants", s'est enthousiasmé Zheng-Yi Chen. "Tout au long de l’histoire du domaine de la perte auditive, la capacité à régénérer les cellules ciliées dans l’oreille interne a été le Saint-Graal. Pensez à un frein lorsque vous conduisez une voiture. Si le frein est toujours enclenché, vous ne pouvez pas conduire. Nous avons trouvé un siRNA capable de supprimer le frein dans cette voie génétique", a-t-il conclu. Une véritable avancée scientifique en somme !