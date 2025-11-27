Se marier tard : un engagement qui pourrait vraiment améliorer la santé

Plusieurs recherches montrent que les personnes mariées déclarent une meilleure estime d’elles-mêmes, un sentiment d’appartenance plus fort et davantage de bonheur que les célibataires. Rien d’étonnant à cela : vivre une relation stable apporte du contact physique, de la tendresse, des gestes attentionnés, autant d’éléments qui stimulent les hormones du bien-être comme la dopamine et l’ocytocine.

Ces couples souffrent également moins d’isolement, un facteur désormais reconnu comme aussi dangereux pour la santé que le tabagisme. L’accompagnement émotionnel d’un partenaire protège du stress, de la dépression et de la détresse psychologique.

Des effets physiques mesurables

Le mariage s’avère aussi bénéfique pour le corps. Des études associent l’union à :

une réduction du risque cardiovasculaire

une meilleure résistance aux maladies

un taux de survie plus élevé en cas de cancer

une récupération plus rapide après une opération ou un traitement médical

Les personnes mariées adoptent aussi plus souvent des habitudes saines : cuisine plus équilibrée, activité physique plus régulière, moins de consommation d’alcool ou de tabac… Autant de comportements qui, cumulés, allongent l’espérance de vie.

Se marier tard : des bienfaits tout aussi puissants

Contrairement à une idée répandue, entrer dans une union à 50, 60 ans ou plus n’atténue pas les effets protecteurs du mariage. Au contraire, cet engagement apparaît souvent comme particulièrement bénéfique à ces âges où les soucis de santé deviennent plus fréquents, où les bilans médicaux sont plus importants et la solitude menace davantage.

Les couples plus âgés ont aussi l’avantage d’une grande maturité émotionnelle : ils connaissent mieux leurs besoins, communiquent plus clairement et construisent des relations plus équilibrées.

Qu’importe qu'il soit célébré tôt ou tard, le mariage peut agir comme un véritable facteur protecteur, tant sur le plan psychologique que physique. Pas parce que le statut matrimonial en lui-même a un pouvoir magique, mais parce que l’union crée un terreau unique : soutien, compagnonnage, sécurité, stabilité… autant d’éléments essentiels à notre santé globale.