Sim et Sam, deux chiens enfermés sur un balcon sauvés in extremis

Jeudi 20 novembre, la Fondation 30 Millions d’Amis et la police de Nîmes ont découvert deux chiens vivant dans des conditions déplorables sur un balcon de 2,30 m². Privés de nourriture et d’eau, Sim et Sam étaient maigres et fragiles. L’enquête a été déclenchée après plusieurs signalements de voisins alarmés par leur situation. C'est seulement après de longues négociations que la propriétaire a accepté de céder les animaux. La Fondation et la police ont rapidement transféré Sim et Sam au refuge de Pierrelatte, où ils bénéficient désormais de soins, de nourriture, d’un espace chauffé pour se rétablir et surtout, de l'amour. La présidente de la Fondation, Reha Hutin, souligne que ce type de sauvetage est crucial pour éviter des drames, surtout par temps froid.

Une mise en garde

La Fondation 30 Millions d’Amis a déposé une plainte contre la détentrice des chiens pour sévices graves. Les animaux resteront au refuge pendant au moins un mois et demi avant toute adoption. Cette affaire rappelle l’importance pour le public de signaler rapidement les cas de maltraitance animale et pour les autorités de répondre efficacement afin de protéger les animaux vulnérables.