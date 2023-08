4,5 millions de personnes âgées de 28 à 59 ans en possèdent une. Elle existe depuis 2021, coûte 49 euros par an, et permet d’avoir des billets de train à prix plafonnés, et réduits de 30%. On évoque, bien sûr, la carte Avantage de la SNCF.

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs : elle va être moins avantageuse à partir du 29 août prochain.

On le mentionnait un peu plus haut dans cet article, la carte Avantage fonctionne sur des prix plafonnés. Pour être précis, il faut compter 39 euros maximum pour les trajets d'une durée de moins d’1h30, 59 euros pour les voyages compris entre 1h30 et 3h, et 79 euros pour les périples les plus longs. D'ici maintenant quelques semaines, tous ces tarifs vont connaitre une hausse de 10 euros, et passer respectivement à 49, 69 et 89 euros.

Néanmoins, pour ceux qui voudraient toutefois s'en procurer une, on vous rappelle que le prix de la carte ne bouge pas. Dernier information pour les usagers de la SNCF : pour pouvoir bénéficier de ces ristournes, il faut faire une partie de nos voyages pendant le week-end.