« Something Beautiful » : la date de sortie du prochain album de Miley Cyrus dévoilée !

Elle laissait depuis quelques jours des indices laissant présager une annonce imminente : Miley Cyrus a dévoilé la date de sortie de son prochain album, Something Beautiful. Le disque est prévu pour le 30 mai, et est déjà disponible en pré-commande. Il s’agira du neuvième album studio de l’interprète de Flowers, Wrecking Ball, Nothing Breaks Like A Heart, Malibu ou encore Party in the U.S.A

A quoi faut-il s’attendre sur ce nouvel opus, deux ans seulement après la sortie d’Endless Summer Vacation ? Dans une interview en novembre dernier à Harper’s Bazaar, Miley Cyrus évoquait un album visuel plus expérimental, qualifié d’« hypnotisant » et inspiré des Pink Floyd’s, sur le thème de la guérison. « Mon idée était de faire The Wall, mais avec une garde-robe plus soignée, plus glamour et imprégnée de culture pop », expliquait-elle.

13 titres

Something Beautiful comportera 13 titres, et la pochette de l’album a été dévoilée. On y voit Miley Cyrus habillée en Thierry Mugler, « un clin d’œil à l’esthétique audacieuse et à la narration visuelle de l’album », confie sur Instagram celle qui a connu le succès dès l’adolescence, dans l’univers Disney, avec le rôle d’Hannah Montana. Un aperçu de Something Beautiful sera présenté ce mardi à 17h.