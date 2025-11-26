Sophie Adenot : l’astronaute française qui embarque 4 500 classes avec elle dans l’espace

Pour la première astronaute française depuis 25 ans, la science n’a de sens que si elle se partage. Ainsi, pendant dix jours, quelque part à 400 km au-dessus de la Terre, Sophie Adenot fera germer deux plantes — l’Arabette des dames et la minuza — dans un petit module scientifique. Au même instant, dans des écoles primaires, des collèges et des lycées partout en France, des élèves feront pousser exactement les mêmes graines, dans les mêmes conditions… sauf une, la gravité.

Chaque jour, l’astronaute photographiera l’évolution des germinations. Les images arriveront sur Terre en quasi-direct, et les élèves pourront comparer la croissance dans l’espace avec celle observée dans leur salle de classe. Selon Marie Fesuick, en charge du programme : « L’objectif n’est pas seulement scientifique. C’est d’allumer une petite étincelle dans la tête de ces jeunes. Leur montrer que la science est à portée de main — ou de graine. »

Avant de rejoindre l’ISS, Sophie Adenot enchaîne encore les tests médicaux, les entraînements dans la capsule Crew Dragon et les répétitions d’urgence. Mais elle reste d’un calme impressionnant. « On a toutes les clés pour être sereins. À un moment, bien sûr, j’aurai peur… mais la curiosité l’emportera. ». Lorsque sa fusée SpaceX quittera la Floride, ce ne sera donc pas seulement une astronaute qui s’envolera, mais aussi des milliers d’élèves français qui regarderont le ciel avec un peu plus d’étoiles dans les yeux.